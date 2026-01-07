「誤爆かと思った」イケメン俳優同士の密着ツーショットが話題に！ 「彼女公開したのかと」
俳優の三井淳平さんは1月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。同じく俳優の渡辺和貴さんとのツーショットを公開したところ「誤爆かと思った」「彼女公開したのかと」といった声が寄せられています。
【写真】「誤爆かと思った」「彼女公開したのかと」
この投稿には「どこの美男美女カップル」「彼女公開したのかと思って焦った」「俳優さんの誤爆かと思ったら男と男らしくて安心した」「可愛すぎて大声出ました」「爆ビジュすぎる…」「仲良しなの愛おしい…」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「誤爆かと思った」「彼女公開したのかと」
「どこの美男美女カップル」三井さんは「和貴さんとあけおめしてきた！へへ」とつづり、1枚の写真を投稿。左側が三井さん、右側が渡辺さんです。端正な顔立ちやヘアスタイル、大きいマフラーなどから三井さんが女性のようにも見えます。顔の距離の近さも相まって、まるで美男美女のカップルみたいです。
“2.5次元俳優”として活動三井さんはいわゆる“2.5次元俳優”としてさまざまな舞台に出演。過去には舞台『演劇調異譚「xxxHOLiC」-續-』にて「猫娘」役を務めるなど、女性を演じた経験もあります。今後の活躍にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)