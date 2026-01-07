劇場版『有吉の壁』上映前日に舞台あいさつ決定 有吉監督はじめ豪華キャストがずらり
有吉弘行が映画監督になり、武将になりきった壁芸人たちにムチャブリをする「有吉の壁」の人気企画「アドリブ大河」の劇場版では、16日からの劇場公開に先立ち、15日に有吉監督、アシスタントの佐藤栞里、出演壁芸人らが登壇する舞台あいさつ付き前夜祭の開催が決定した。完成したばかりの映画を観客と共に史上最速で観覧し、そのまま舞台あいさつが行われるこの前夜祭は、TOHOシネマズ日比谷をメイン会場に、全国114館の映画館へも同時中継して開催される。
【写真】『有吉の壁』まさかの劇場版！アドリブ大河「面白城の18人」
舞台あいさつには、有吉監督をはじめ、佐藤栞里、劇場版アドリブ大河からとにかく明るい安村、イワクラ（蛙亭）、えいじ（インポッシブル）、尾形貴弘（パンサー）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、山本浩司（タイムマシーン3号）、京佳お嬢様と奥田執事から、金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）、奥田修二（ガクテンソク）と壁芸人たちが一堂に集結。有吉監督含めて、この前夜祭が映画の初見となる。
超突貫スケジュールで挑んだ撮影の裏側や、予測不能な物語がどのように生まれたのか、さらに同時上映作品『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』の舞台裏まで、ここでしか聞けないトークが展開される。
＜劇場版アドリブ大河「面白城の18人」＞
有吉弘行が監督になってムチャブリ展開する人気企画
「アドリブ大河」がまさかの映画化！
舞台は京都東映太秦映画村。
有吉監督が4つのシーンをストーリーや配役も白紙のままアドリブで撮影！
その間のシーンは壁芸人たちに丸投げ！ 出演者たちでストーリーを考え1本の時代劇作品を完成させる前代未聞の挑戦！
本作で描かれるのは、主人公の2人の剣士・宮本寂しい（とにかく明るい安村）と、わり井直虎（イワクラ）が、愛する師匠の仇をとるため、「有壁隊」を結成し、悪の組織「旅ガラス」に立ち向かう姿。お笑い番組から生まれたとは思えないスケールで展開するアクションシーンにもご注目！
「映画館でみんなで笑おう！」をキャッチコピーにバラエティ×映画の壁を越えた国宝を越える？スケールでテレビと連動し有吉の壁10周年の集大成として視聴者の皆様に笑いと驚きをお届けします！
＜映画「京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜」＞
男女即興ユニットで生まれたぱーてぃーちゃん金子きょんちぃとガクテンソク奥田の「京佳お嬢様と奥田執事」
その世界観が何故か一部の方々に深く刺さり、放送直後から謎の大バズリ！！
その勢いにのって、ショートドラマ、CM、漫画化、小説化される事態に。
その集大成としてついに2人が銀幕デビュー！物語の舞台はパリ。
「京佳、パリに住むことにする！」
花の都パリを舞台にお嬢様の史上空前のワガママに、
縦横無尽に振り回され執事が駆け巡る！
お馴染みのライバルたちに加えて新キャラや有吉の壁のあのユニットも登場!?
