天才ピアニスト、1週間にわたる大感謝イベントの開催決定…コンビ結成10周年記念【イベント概要＆コメントあり】
お笑いコンビ・天才ピアニスト（竹内知咲、ますみ）が、コンビ結成10周年を迎えるのを記念して、5月1日から17日まで『10周年企画!!天才ピアニストWEEK!!かなり最高。〜日頃の感謝を込めて 1 週間色々やります〜』を開催することが決定した。
【画像】企画盛りだくさん！1週間にわたるイベントを開催する天才ピアニスト
同企画は、「なんばグランド花月」「よしもと漫才劇場」「よしもと道頓堀シアター」「LAUGH&PEACEARTGALLERY」「吉たこproducebyたこ焼きブ」など、複数の会場で感謝を込めたイベントおよびコラボレーション企画を実施する。
【コメント】
■竹内知咲
このたび!!！我々天才ピアニストの10周年を記念してファンの皆さまへの大感謝イベントをさせていただくことになりました！今の我々にできる限り＆思いつく限りのおもしろいことを詰め込みます!!!ずっと支えてくれた皆さま、これからファンになってくれる皆さま、通りすがりの皆さまのお越しを心よりお待ちしております！！
■ますみ
天才ピアニストの10周年の軌跡を全身で感じてもらえるイベントを開催します!!日頃応援してくださっている方々へ感謝を込めて、つま先から脳天まで天ピを感じてもらえる1週間をご用意しました!!一緒に天ピウィーク楽しみましょ〜
【イベント概要】
期間：5/10(日)〜5/17(日)
場所：なんばグランド花月、よしもと漫才劇場、よしもと道頓堀シアター、LAUGH＆PEACE ART GALLERY、吉たこ produce by たこ焼きブなど
劇場チケット情報：
先行発売：1/8(木)10:00〜1/20(火)11:00
一般発売：
1/28(水)10:00〜 よしもと漫才劇場
1/28（水)11:00〜 なんばグランド花月
1/28（水)12:00〜 よしもと道頓堀シアター
■5月10日
『天才ピアニスト医療ネタライブ「入り明け休み〜ドタバタ病棟 24 時〜」』
看護師あるある動画が人気の天才ピアニストが、医療ネタに特化した単独ライブをなんばグランド花月で初開催
日程：5/10(日)19:00開場 /19:30開演 /21:00終演予定
出演者：天才ピアニスト、すっちー、酒井藍、吉田裕、島田珠代、森田まりこ、ツートライブ・周平魂、ザ・プラン9・爆ノ介 こじまラテ 、ダブルヒガシ・大東、バッテリィズ・エース、カベポスター・永見 、オーサカクレオパトラ・りえちゃん、ドーナツ・ピーナツ ピーナツ 、タレンチ・こばた、ほずみ
会場：なんばグランド花月
料金：前売4000円、当日4500円
配信：2000円
先行発売：1/8(木)10:00〜1/20(火)11:00
一般発売：1/28(水) 11:00〜
■5月12日
『天才ピアニストの祝10周年！チョベリグビンゴ大会』
日時：5/12(火)20:40開場/21:00開演/22:00終演予定
会場：よしもと道頓堀シアター
出演：天才ピアニスト、マイスイートメモリーズ・花谷、20世紀・木本、オーサカクレオパトラ・りえちゃん、ダブルヒガシ・東、フースーヤ・田中ショータイム、タイムキーパー・ひでき
料金：前売2000円 当日2300円
配信：なし
内容：お客様参加型のビンゴ大会！
■5月13日
『天才ピアニストディナーショー「道頓堀ラプソディ」』
日時：5/13(水)20:00開場/20:20開演/21:50終演
会場：よしもと道頓堀シアター
出演：天才ピアニスト
配信：なし
内容：歌やダンスの90分。お食事をしながら、ショーをお楽しみください！
※期間限定コラボメニューを道頓堀シアターで販売
■5月17日
『マンゲキ10時間ジャック「天才ピアニストフェスDAIKOUFUN!!!」』
日程：2026/5/17(日)
会場：よしもと漫才劇場
公演数：全6公演
券種：全通し券8500円/前半通し券4500円(1〜3)/後半通し券(4〜6)4500円/公演単体チケット
先行発売：1/08（木）10:00〜1/10（土）11:00【全通し券】
1/13（火）11:00〜1/15（木）11:00 【前半通し券/後半通し券】
1/18（日）11:00〜1/20（火）11:00 【公演単体チケット】
一般発売：1/28（水）10:00〜
（1）『天才ピアニストpresentsどうにも止まらない!!〜配信無しの世界線〜』
時間：9:45開場/10:00開演/11:15終演予定
出演：天才ピアニスト、セルライトスパ、ビスケットブラザーズ、ラニーノーズ、ダブルヒガシ、フースーヤ
（2）『天才ピアニストのすっぴん眼鏡〜10周年ジャック最中に大暴れ〜』
時間：11:45開場/12:00開演13:00終演予定
出演：天才ピアニスト
ゲスト：オーサカクレオパトラりえちゃん、爛々萌々、ヨネダ2000、はるかぜとともにやすお、やました、はるかぜに告ぐ、もういっちょ！とん平
（3）『天才ピアニストのスーパーライブ（確定）』
時間：13:15開場/13:30開演/14:45終演予定
出演：天才ピアニスト、侍スライス、丸亀じゃんご、ゴエモン、ぎょうぶ、三遊間、オニイチャン、釈迦虎
ゲスト：ニッポンの社長、ヨネダ2000
（4）『交換成立かまいません？〜お互いのネタを交換します〜』
時間：15:30開場/15:45開演/17:00終演予定
出演：天才ピアニスト
ゲスト：藤崎マーケット、ビスケットブラザーズ、豪快キャプテン、ジョックロック
（5）『天才ピアニストトークライブ「おしゃべり名人っ!!」』
時間：17:15開場/17:30開演/18:30終演予定
出演：天才ピアニスト
ゲスト：スマイル、藤崎マーケット
（6）『天才ピアニスト単独ライブ「おしゃれしゃれしゃれ【特別号】」』
時間：19:15開場/19:30開演/20:30終演予定
出演：天才ピアニスト
