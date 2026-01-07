東海地方を中心に活動する5人組グループ・BOYS AND MENの辻󠄀本達規さん（34）と元SKE48でタレントの松井珠理奈さん（28）が、都内でそろって結婚記者会見を行い、出会いのきっかけやプロポーズについて明かしました。

■プロポーズはいいふろの日

2人の出会いは約11年前のこと。当時、辻󠄀本さんが名古屋駅でチラシ配りをしていた際に、SKE48だった松井さんと出会ったといいます。その後、2022年に松井さんが活動休止をした際に、辻󠄀本さんがキャンプに誘ったことをきっかけに親交を深め、交際に発展しました。

――結婚を決めたのはいつですか？

辻󠄀本：結婚を決めたのは、去年の11月26日に僕がプロポーズして、OKを（もらいました）。そこで婚約させていただいたっていう形ですかね。

松井：いいふろの日です。

辻󠄀本：僕はサウナが好きで、サウナも健康にいいよ、リフレッシュにもなるよって言って（松井さんに）勧めて、すごくサウナが好きになってくれて、2人で温泉だったり、サウナ、旅行に行くことが多かったので、2人の大好きないいふろの日に。

――どんな家庭を築きたいですか？

辻󠄀本：4兄弟の末っ子で6人家族だったので、にぎやかな家庭を築いていきたいなというのと、子どもがすごく好きなので、とにかく笑顔の絶えないにぎやかで。（結婚しても）こういうお仕事を続けさせていただくつもりなので、少しでも幸せを分け与えられるような家族になれるように頑張りたい。

松井：私もお仕事を変わらず続けていきたいなという気持ちがあるので、落ち込むときとか、つらいときとかも2人ともあると思うんですけど、そういうときも近くに味方がいてくれるというので、すごく心強いので、心も体も安定して活動していけたらいいんじゃないかな。去年は1回も体調とか崩すことなく、元気にお仕事ができたので、どんどん私自身も成長できてるのかなと思うので。本当に私ばかり成長させていただくことが多いなと思うので、辻󠄀本さん･･･あ、たつも（笑）。一緒にいることでお仕事頑張れる、成長できたよと言っていただけるような関係を作っていけたらうれしいなと思います。

■辻󠄀本「もしかしたらキャンプ婚なのかな」 婚姻届は7日に提出

会見ではお互いを“たつ”、“じゅりちゃん”と呼び合っていると話し、笑顔を見せた2人。会見が行われた1月7日に婚姻届を提出したそうで、この日付や提出した婚姻届にも意味が込められているといいます。

――婚姻届を今日、提出した理由は何かありますか？

辻󠄀本：僕が応援している中日ドラゴンズの選手で柳裕也投手という選手がいて、彼の背番号が17番で、僕は本当に柳投手が大好きなんで、17ということで。あと、僕の誕生日も5月17日というのと、“じゅりな”なので17というので、1と7がいいねっていう話をずっとしてて。

松井：足すと8になるので、令和8年でもあるし、8っていうのはなんかすごいいい数字。永遠にみたいな感じですてきかなって。

――〇〇婚とつけるなら何になりますか？

辻󠄀本：ぞっこんですかね。BOYS AND MENの曲で『ZOKKON！』というものがあるんです。ちょっと変な空気にしてしまいました（笑）。

松井：なんかもうちょっと、ドラコンズとか。

辻󠄀本：本当に出会った場所というか、きっかけになったのがキャンプなんで。婚姻届もキャンプのやつにしたので、キャンプでテントの前で男女が座っている婚姻届を使わせていただいたので、もしかしたらキャンプ婚なのかな。

松井：確かに！