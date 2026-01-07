重ねるだけで一気に今っぽ♡ 甘カジュアルが叶う【レースラップスカート】着回しコーデ特集
気づくと同じバランスになりがちな冬のコーデには、さらっと重ねるだけでムードが変わる「レースラップスカート」がぴったり♡ そこで今回は、中川紅葉とともに、甘さと抜け感の両方を演出できる着回しコーデを2つお届けします。ぜひチェックしてね♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
レースラップスカート
重くなりがちな冬コーデにレースの軽さがマッチ
スパンコールとビーズがキラキラ輝く映えアイテム。普段のカジュアルもくるりと巻けば即お出かけ仕様に変身♡ おしゃれ上級者な雰囲気が簡単に手に入る優れもの。
Cordinate 甘辛バランスが最強♡ しゃれ見えレイヤードコーデ
レザーブルゾンでキリッと締めつつ、レースアイテムで女っぽさをひとさじ♡ デニムやスニーカーでカジュアルさを足して、頑張りすぎないのに目を引く旬コーデに仕上げて。
Cordinate ゆるっと可愛く仕上げたラフコーデ
BIGロゴスエットのラフさに、ニットカーデ＆レースラップスカートで甘さを重ねてこなれ感UP♡ カジュアルなのに女っぽい“計算レイヤード”が完成！
撮影／峠雄三（MUKU）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 副編集長 小田和希子