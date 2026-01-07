重ねるだけで一気に今っぽ♡ 甘カジュアルが叶う【レースラップスカート】着回しコーデ特集

気づくと同じバランスになりがちな冬のコーデには、さらっと重ねるだけでムードが変わる「レースラップスカート」がぴったり♡ そこで今回は、中川紅葉とともに、甘さと抜け感の両方を演出できる着回しコーデを2つお届けします。ぜひチェックしてね♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ レースラップスカート 重くなりがちな冬コーデにレースの軽さがマッチ スパンコールとビーズがキラキラ輝く映えアイテム。普段のカジュアルもくるりと巻けば即お出かけ仕様に変身♡ おしゃれ上級者な雰囲気が簡単に手に入る優れもの。 レースラップスカート 3,960円／Lumier

Cordinate 甘辛バランスが最強♡ しゃれ見えレイヤードコーデ レザーブルゾンでキリッと締めつつ、レースアイテムで女っぽさをひとさじ♡ デニムやスニーカーでカジュアルさを足して、頑張りすぎないのに目を引く旬コーデに仕上げて。 レースラップスカートは着回し。 レザーブルゾン 6,599円／WEGO レーストップス 12,980円／LILY BROWN フレアーデニムパンツ 3,999円／H＆M イヤリング 3,960円／ミミサンジュウサン（サンポークリエイト）ボディバッグ 6,590円／ZARA（ザラ）スニーカー 15,400円／プーマ インナー／スタイリスト私物

Cordinate ゆるっと可愛く仕上げたラフコーデ BIGロゴスエットのラフさに、ニットカーデ＆レースラップスカートで甘さを重ねてこなれ感UP♡ カジュアルなのに女っぽい“計算レイヤード”が完成！ レースラップスカートは着回し。 BIGロゴスエット 6,990円／Gap ニットカーディガン（ニットカーディガンとビスチエのセット）23,980円／LILY BROWN フレアーデニムパンツ 3,999円／H＆M ファーバッグ 7,900円／Olu. ローファー 10,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン） 撮影／峠雄三（MUKU）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 副編集長 小田和希子