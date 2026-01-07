特集です。2026年、今年は「午年」。というわけで、特集の主人公は「馬」です。



子どもたちが馬と触れ合う佐久市の牧場、訪ねてみると…、そこには勝負の世界を引退した馬たちの姿がありました。



吐く息も白い、朝7時過ぎ…、佐久市のスエトシ牧場です。



厩舎の掃除をしていたのは子供たちです。



Qどんなことが大変?

「馬がいると場所を移動させるのが大変」

「自分の思い通りにはいかないっていうのが意外とやっぱり楽しいかなって」





冬休みなどの長期休暇を利用して牧場で定期的に行われている「ポニー＆ホースキャンプ」。子どもたちが親元を離れ、馬と触れ合う合宿生活を送ります。今回は、3泊4日の日程で、小学2年生から高校1年生まで県内外から12人が参加しました。「まとめて持って そうそうそう」子どもたちはそれぞれ1頭ずつの馬を受け持ち、責任をもって世話をします。Qお馬さん好き？女の子「うん」Qどんなところが好き？女の子「かわいいとこ」そして、合宿中の一番の楽しみが…、乗馬体験です。Q上の目線ってどう？「高いです。めっちゃ」「馬に乗らないと見えないような景色が見えて、乗ってるなって感じますね」牧場スタッフの指導で、子どもたちは上手に乗りこなしています。馬との距離が近いこの合宿。Q何回くらい来たことあるんですか?「9回くらいです」Q一番楽しいなって思うことって何かな?「なんか乗れる実感を感じること。スピード出るときですかね」「前までできなかったことができるようになって、それは楽しいかなと思います」15年前からこの合宿を続けているのが、牧場の主、藤原直樹さんです。牧場主 藤原直樹さん「動物に直に乗って動物を操作する、これは機械じゃできないことがあって意思疎通というものが大事なので。自分たちが世話することによって意思疎通ができる。そして意思疎通ができた後に乗馬もさせてもらう。こういう牧場に来て初めて体験できることなのでこれを有意義になんとか子どもたちにさせてあげたいなと思って始めました」馬をはじめ、30種類以上、およそ300匹の動物たちと触れ合うことができるスエトシ牧場。実は、観光牧場とは別の、もう1つの顔を持っていました。佐久市のスエトシ牧場。馬だけでもポニーを含めて48頭が暮らす観光牧場ですが…。実は、もう一つの顔が。牧場主 藤原直樹さん「これも引退馬で、これは観光牧場の引退馬です。30歳かな」Q馬の寿命ってだいたいどれくらいなんですか?「25年くらいですね」Qじゃあ30歳といったら？「結構そうですね。この馬のファン達がオーナーになってくれて、何人かで持ってくれてるんですけど」引退した競走馬や乗用馬たちが余生を過ごす「養老牧場」、いわば“馬の老人ホーム”です。1998年に受け入れを始めて以来、これまでにおよそ2000頭の引退馬がこの牧場で過ごしてきました。いまは15頭の引退馬が暮らしていて、このうち10頭が、競馬の世界で戦った元競走馬です。牧場主 藤原直樹さん「この子は中央競馬で走っていたゴーストノートって（G1馬）クロフネの子なんですけどね」オスのゴーストノート12歳。かつて中央競馬で1勝を挙げたサラブレッドですが2017年に引退、この牧場にやってきました。牧場主 藤原直樹さん「何人かで出資してこの馬を競走馬として維持してたんですけども引退するにあたってその一口馬主の一人が余生を見てあげようということで」毎年、競走馬に登録されるサラブレッドは7000頭以上。その引退後は乗用馬や繁殖馬などとして余生を送る馬がいる一方で、食肉用も含め殺処分される競走馬も少なくないといいます。牧場主 藤原直樹さん「やっぱり、青い草を食べて、それから広いところで走り回れる。それと同じ馬同士、コンタクトを取って、馬同士仲良くいられる現状、それが一番馬が過ごしやすい、楽しくいられるということなんですよね。ちょっとでもそうやって最後は過ごさせてあげたいということで、余生をね」引退馬たちの生活を支えるのは毎月、委託料を支払う一般のオーナーたちです。時々会いに来るオーナーとも触れ合いながら、穏やかな日々を送る中で引退した馬には変化がみられるといいます。牧場主 藤原直樹さん「やっぱり一番目を見れば分かってくるし、（競走馬時代の）ピリピリした感じがだんだん取れてくるんですよ。だから、そういう世界から出してあげると、普通の馬に戻るんです。」牧場で余生をのびのびと過ごす馬たち。牧場主 藤原直樹さん「ちょっとでもお客さんにね、馬を見に来てもらいたい。それで馬に触れ合ってもらいたい。余裕のある方は馬に乗ってもらいたい。馬の生の温かみを乗って味わってもらいたい。馬の面白さ、良さを知ってもらいたいなと思います」