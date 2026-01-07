RMKスプリングコレクション2026で叶える、ヘイジーパステルの目もと

どこか懐かしく、それでいて新しい。RMKスプリングコレクション2026「BloomingEchoes」は、ヘイジーパステルが描く春の情景をまとった全6アイテム18製品のラインナップです。彩度と深みを抑えた色彩が、心に静かに寄り添いながら希望のきらめきを映し出す仕上がりに。まぶたや唇に触れた瞬間、眠っていた感情がそっと目を覚ますような、繊細で前向きな春のメイクを提案します。

きらめきで魅せる新作アイメイク

注目は新製品RMKリッドインプレッションリクイドアイシャドウ。全6色各4,180円(税込)で、濡れたようなつやと自然な陰影をひと塗りで演出します。

01テンダートープ、02メモリーブリーズ、03トレジャートレイル、04クレセントマーク、05ミックスオブヘヴン、06ムーンリットマグノリアの6色展開。

さらにRMKグラフィックリクイドアイライナーは全3色各3,300円(税込)の数量限定。

EX-01メタリッククローバー、EX-02ミューティドメモリーズ、EX-03サンリットシーズが、目もとにヴィンテージ感を添えます。

春の情景を映すアイパレット

RMKシンクロマティックアイシャドウパレットからは新色2種が登場。各6,380円(税込)の数量限定です。

EX-17デュードロップドリンクは、フレッシュな春の朝を思わせる透明感。EX-18ナイーブナイツは、夕暮れから夜へ移ろう春の空気を閉じ込めたカラー。

混ぜても重ねても濁らないヘイジーパステルが、やわらかな奥行きを生み出します。

生命感を宿すリップカラー

RMKデューイーメルトリップカラーは新色4色各4,180円(税込セット価格)で登場。11スパイラルオブライフ、12スイートサブライム、13ヘーゼルハーモニー、EX-05テイストオブトゥルース(EX-05のみ数量限定)。

※レフィル各3,080円(税込)、リップカラーケース1,100円(税込)。

RMKリクイドリップカラーは新色2色各4,180円(税込)数量限定。EX-11セントオブジョイ、EX-12ビタースイートブレンド。

RMKリップルミナイザーは新色1色3,520円(税込)数量限定。EX-05ピーカンピークが、唇に澄んだつやを添えます。

春の記憶をまとうメイク

RMKスプリングコレクション2026「BloomingEchoes」は、色を主張しすぎず、心にそっと響くメイクアップ。まぶたや唇に宿るやわらかな光が、日常の中に小さな高揚感を運んでくれます。

新しい季節の始まりに、自分らしい一瞬を更新したい人へ。希望を含んだ春色が、前を向く気持ちをやさしく後押ししてくれるはずです♡