SUPER BEAVERが、両A面シングル『燦然 / 生きがい』を2月11日にリリースする。

今作に収録される新曲「燦然」は、2026年2月13日より公開の映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の主題歌として書き下ろされたもの。作品の持つ壮大なスケール感と、物語に寄り添った真っすぐな一曲に仕上がっている。

また、現在配信中の表題曲「生きがい」は『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』に向けたフジテレビ系2026アスリート応援ソングとして書き下ろされ、『全日本フィギュア選手権大会』をはじめ、冬季オリンピック関連番組にて起用される。大一番に向かうアスリートの想いに触れることができる歌詞や、試合に挑む選手と支えてきた全ての人にチカラを届けることのできるメロディで、目標に向かって進み続ける全ての人を後押しする楽曲となっている。

初回生産限定盤には、2025年12月2日に東京国際フォーラム ホールAで開催された『SUPER BEAVER 20th Anniversary「都会のラクダTOUR 2025 ～ラクダトゥギャザー～」』のライブ音源を収録。期間生産限定盤は『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』とのコラボ仕様となっており、同作の描き下ろしイラストジャケット、デジパック仕様に加え、ジャケットサイズステッカーが2枚封入される。

