長年付き合った恋人と結婚！幸せな妻の前に夫の子を身ごもった不倫相手が現れ…
長年付き合った恋人と結婚。幸せな生活を送っていた千春の前に、突然夫・司の子供を身ごもった不倫相手のえみるが現れる。「私はこの女に、大切なものを全て奪われた」
【動画】長年付き合った恋人と結婚！幸せな妻の前に夫の子を身ごもった不倫相手が現れ…
「離婚してほしいんだ、千春」
長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田理央）と司（伊藤健太郎）は、子供には恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんなある日千春の前に、突然司の子供を身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）が現れる。
司と別れ自暴自棄な生活を送る千春。
「欲しかったものは、あの時全て奪われた」
登場人物全員ヒール。どん底に落ちた男と女が見せるノンストップサスペンスが今幕を開ける。
【出演者】
千春…内田理央
司…伊藤健太郎
えみる…中村ゆりか
ナオ…松本大輝
梅田亜衣…川島鈴遥
ヒロキ…小野塚勇人
佐久間早苗…野村真美
田尻…西慶子
【原作】
山田芽衣「略奪奪婚 〜デキた女が選ばれる〜」（ぶんか社刊）
【脚本】
上野詩織
【監督】
上田迅
【音楽】
菅野みづき
【オープニングテーマ】
Faulieu.「LOOP」（Faulieu.Records）
【エンディングテーマ】
the shes gone「ダーリンレス」（UK.PROJECT）
【公式X】@ryakudatsu_tx
【公式Instagram】@ryakudatsu_tx
第1話 夫の子を身籠った不倫相手に敗北
