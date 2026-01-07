＜テイクアウトは手抜き？＞「楽勝！」と思いきや…？全然休めずグッタリ【第4話まんが：夫の気持ち】

写真拡大 (全10枚)

オレはイッペイ。妻のサオリと息子のアオト（8歳）、娘のリカ（4歳）と4人で暮らしている。昨日は子どもたちがそろって熱を出し、サオリは仕事を早退してきたらしい。子どもを理由に休めるなんて、オレにしてみたらうらやましいかぎりだ。そう指摘するとサオリは翌朝、「今日はイッペイが子どもの面倒を見て」と言い出した。そんなの簡単だ。オレはさっそく会社に勤務変更する旨を連絡した。オレだって完璧にできるってところを証明してやる！



ヨーグルトを派手にこぼされ、オレは朝から掃除に追われることになった。リカはまだ少し調子が悪いのか、オレにくっついて離れない。仕方なく抱っこしてやるが、4歳になったリカは思いのほかずっしり重い。これじゃ何もできない……。



子どもたちはオレのことをひとときも解放してくれない。リカは抱っこをせがむし、アオトもおとなしくしてくれない。どんどん疲弊し、なんだかオレまで頭が痛くなってくる……。でも家事は山積みだし、やらなきゃいけないのだ。



オレは熱が出た子どもなんて寝ているだけだろうと思っていた。

ところが体調がまだ戻らない2人はわがまま放題。

ぐずるリカは抱っこから離れず、動けるアオトはオレに構ってもらいたがる。

その合間を見て薬の時間をチェックしたり水分補給させたり、まったく休める時間がない。

ようやく子どもたちが寝ても、洗濯物は残っているし食事だって用意しておかなきゃいけない。

オレにはようやくサオリの言っていたことがわかった。

サオリは昨日、こんな状態でひたすら奮闘していたんだ……。

オレはあらためて、自分の言葉がいかに無神経だったかを痛感したのだった。

原案・ママスタ　脚本・motte　　編集・井伊テレ子