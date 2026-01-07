山形県では、暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となっています。８日明け方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

低気圧が、日本海北部を北東へ進んでいます。この低気圧は、急速に発達しながらオホーツク海へ進み、低気圧からのびる前線が、８日にかけて東北地方を通過するでしょう。低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や、上空の寒気の影響により、大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。

このため、山形県では、積乱雲が発達し、雷の発生する所があるでしょう。





［防災事項］山形県では、８日明け方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

