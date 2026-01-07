お笑いコンビ「インポッシブル」えいじ(41)が7日放送の日本テレビ系「有吉の壁」（水曜後7・00）に出演。番組内で結婚を報告し、ネット上では祝福の声が寄せられた。

番組後半の「新春なりきりディナーショー」の企画で、えいじは「ハナコ」、「四千頭身」とともに人気グループ「HANA」のモノマネを披露。終盤に書道のパフォーマンスで半紙に「結婚」と書き、「えいじ、結婚したよ〜！」と発表した。

しかし、えいじ渾身のサプライズ報告も、会場は静寂。番組MCの有吉弘行が周囲に「皆さん、知ってたんですか？」と聞いたものの、集結した芸人は「知らない」と声をそろえた。

有吉は「いわゆるサプライズなんですか？サプライズのつもりなんですか？」と“塩対応”で愛あるイジり。えいじは「おめでとうをちょうだいよ！おめでとうが欲しいだけだよ！」と嘆いた。

「有吉の壁」の公式Xは「インポッシブルえいじさん、ご結婚おめでとうございます」と祝福。「会場では愛ある放送禁止用語の数々と×の音で溢れていました」と現場の雰囲気を伝え、「末長くお幸せに!そして末長く面白いままでいてください」とエールを送った。

ネット上では「えいじさん、おめでとう」「結婚はえいじさんだったか」「えいじさんおめでたい」など祝福の声が多く寄せられた。また、有吉のイジリについても注目が集まり、「有吉さん厳しいw」「えいじ結婚で有吉冷めてるのヤバすぎるw」などの声があった。