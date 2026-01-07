TVアニメ『ダーウィン事変』ノンクレジットオープニングアニメ映像公開！
講談社の月刊コミック誌「アフタヌーン」にて連載中の、うめざわしゅんによる大人気ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ『ダーウィン事変』。
最新コミックス10巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破しており、「マンガ大賞2022」大賞、「このマンガがすごい！2022」オトコ編第10位、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2022」第2位、フランス第50回アングレーム国際漫画祭にて実施された「BDGest‘Arts」アジアセクションと、各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇っている。
いよいよ1月6日（火）24:00より放送開始となったTVアニメ『ダーウィン事変』のノンクレジットオープニング映像が公開された。
本作のオープニング主題歌を担当するのは、数々のヒット曲を世に送り出してきたOfficial髭男dism。楽曲タイトルは「Make Me Wonder」。疾走感とエモーショナルさを併せ持つサウンドに乗せて、本作の主人公・チャーリーを中心とした物語の世界観が、鮮烈に描き出される。
公開されたノンクレジットオープニング映像では、チャーリーをはじめとする主要キャラクターたちの印象的なカットや、本作ならではの緊張感あふれるドラマ性を感じさせる演出が随所に散りばめられており、これから始まる物語への期待を大きく高める内容となっている。
●配信情報
Official髭男dism
「Make Me Wonder」
配信リンクはこちら
https://HGDN.lnk.to/Make_Me_Wonder
Official髭男dism「Make Me Wonder」特設サイト
https://makemewonder.ponycanyon.co.jp
●作品情報
TVアニメ『ダーウィン事変』
2026年1月6日(火)24:00よりテレ東系列にて放送
テレ東系列（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送）：1月6日（火）24:00より
BSテレ東：1月7日（水）24:00より
AT-X：1月9日（金）21:00より
配信情報
1月7日（水）0:30よりプライムビデオで独占配信開始
＜イントロダクション＞
講談社の月刊コミック誌「アフタヌーン」にて連載中の、うめざわしゅんによる漫画作品『ダーウィン事変』。
シリーズ累計発行部数220万部を突破し、「マンガ大賞2022」大賞、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2022」第2位、フランス第50回アングレーム国際漫画祭にて実施された「BDGest‘Arts」アジアセクションと、各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇る。
「なんで、人間だけが特別なの？」
人とチンパンジーの間に生まれた「ヒューマンジー」チャーリー。「テロ」「炎上」「差別」……ヒトが抱える問題に、「ヒト以外」のチャーリーが向き合うヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマが遂にTVアニメ化。
＜あらすじ＞
なんで、人間だけが特別なの？
アメリカ・ミズーリ州の片田舎に暮らす少年・チャーリーは、
人間を超える知能とチンパンジーを超える身体能力を併せもつ、
半分ヒトで半分チンパンジーの「ヒューマンジー」。
15歳になったチャーリーは、人間の里親の勧めで初めて学校に入学。
そこでチャーリーは、頭脳明晰だがコミュニケーションが苦手なルーシーと出会う。
平穏な学校生活もつかの間、チャーリーはその出自の特異性ゆえに、
「動物解放」を掲げるテロ組織・ALAにつけ狙われることに！
チャーリーは家族やルーシーを守るため、ALAと対決する道を選択する--
「テロ」「差別」「人権」「炎上」……ヒトが抱える問題に、
「ヒト以外」のチャーリーが、ルーシーとともに対峙する。
ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマが、ここに開幕!!
【スタッフ】
原作：うめざわしゅん（講談社「アフタヌーン」連載）
監督：津田尚克
シリーズディレクター：中山勝一
シリーズ構成：猪爪慎一
キャラクターデザイン：友岡新平
美術監督：野村正信
色彩設計：橋本賢
撮影監督：山田和弘
編集：廣瀬清志
音楽：桶狭間ありさ・堀川真理子
音響監督：岩浪美和
制作：ベルノックスフィルムズ
製作：「ダーウィン事変」製作委員会
オープニング主題歌：Official髭男dism「Make Me Wonder」
【キャスト】
チャーリー役：種粼敦美
ルーシー・エルドレッド役：神戸光歩
リヴェラ・ファイヤアーベント役：大塚明夫
ギルバート・スタイン／バート役：森川智之
ハンナ・スタイン役：佐藤利奈
フィリップ・グラハム／フィル役：上田燿司
ゲイル役：石川界人
レスリー・K・リップマン／少佐役：江頭宏哉
©2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会
