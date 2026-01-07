ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
米MBA住宅ローン申請指数（12/20 - 12/26）
予想 N/A 前回 （前週比)
米MBA住宅ローン申請指数（12/27 - 01/02）
予想 N/A 前回 -5.0%（前週比)
22:15
米ADP雇用者数（12月）
予想 5.0万人 前回 -3.2万人（前月比)
8日
0:00
米製造業新規受注（10月）
予想 -1.0% 前回 0.2%（前月比)
米耐久財受注（確報値）（10月）
予想 -2.2% 前回 -2.2%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)
米ISM非製造業景気指数（12月）
予想 52.2 前回 52.6
米JOLTS求人件数（11月）
予想 768.0万人 前回 767.0万人
カナダIvey購買部協会指数（12月）
予想 N/A 前回 48.4
0:30
米週間石油在庫統計
6:10
ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演
7:30
ペレイラ・ポルトガル中銀総裁、テレビ出演
※予定は変更されることがあります。
