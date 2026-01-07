21:00
米MBA住宅ローン申請指数（12/20 - 12/26）
予想　N/A　前回　（前週比)

米MBA住宅ローン申請指数（12/27 - 01/02）
予想　N/A　前回　-5.0%（前週比)

22:15
米ADP雇用者数（12月）
予想　5.0万人　前回　-3.2万人（前月比)

8日
0:00
米製造業新規受注（10月）
予想　-1.0%　前回　0.2%（前月比)

米耐久財受注（確報値）（10月）
予想　-2.2%　前回　-2.2%（前月比)　
予想　0.2%　前回　0.2%（輸送除くコア・前月比)

米ISM非製造業景気指数（12月）
予想　52.2　前回　52.6

米JOLTS求人件数（11月）
予想　768.0万人　前回　767.0万人

カナダIvey購買部協会指数（12月）
予想　N/A　前回　48.4

0:30　
米週間石油在庫統計

6:10　
ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演

7:30　
ペレイラ・ポルトガル中銀総裁、テレビ出演


※予定は変更されることがあります。