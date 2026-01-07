■これまでのあらすじ

いい人だけど面倒くさい義母から「立派なお嫁さんになれるように頑張りましょうね」と言われ困惑する妻。毎度の姑チェックもストレスでしかない。家族なのだから遠慮せずに断ろうと思っているなか、義母が一緒に冷蔵庫を掃除しようと言い出した。娘と散歩にいきたい妻は今こそ言うべきだと勇気を出すが…？



私が散歩から帰ってくると、冷蔵庫は配置は変わっているもののピカピカ。そしてお義母さんから「気になったこと」を書き出したメモを渡されたのです。

「お嫁さんは家族が過ごしやすいように整えるのがお仕事」「私がしっかり教えていきます」掃除してくれるのはありがたいんですけど、教えてほしいなんて思ってないんだよなぁ…。その後もずーっとダメ出しされて、すーっごく疲れました。でも、夫はわかってくれません。なんだかんだ世話になっているのだから「もう少し感謝してもいいんじゃないの？」と…。家でくらい自分のペースで暮らしたいと思うのはワガママなことなの？

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:茅野（イラスト監修：インクルーズ）(とりまる)