¡ÚÆÈ¼«¡Û¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ò¤á¤°¤ëÈó¸ø³«¶¨µÄ¡¡¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿½©ÅÄ»Ô¤ÈJ¥êー¥°¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¾ÜÊó①
½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ò¤á¤°¤ê¡¢2025Ç¯11·î¡¢»Ô¤ÏJ¥êー¥°Â¦¤Ë¡¢À°È÷·×²è¤Î¸¡Æ¤¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¿·Àß¤È²þ½¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ°È÷¼êË¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢J¥êー¥°Â¦¤Ï¡¢»ÔÂ¦¤È¤ÎÈó¸ø³«¤Î¶¨µÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸¡Æ¤¾õ¶·¤ä»ÜÀß¤Î¼ýÍÆµ¬ÌÏ¤ËÂÐ¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î»ØÅ¦¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¤Ø¤Î¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿Î¾¼Ô¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¾ÜÊó¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡Ë
¸ìÈø¡¦É½¸½¡¦¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÆâÍÆÅù¤Ï°ìÉô½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ú¶¨µÄÆü»þ¡Û
2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å1»þ～¸á¸å3»þ15Ê¬
¡Ú½ÐÀÊ¼Ô¡Û
¢£J¥êー¥°¡¦¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹»öÌ³¶ÉÃ´Åö¼Ô 3Ì¾
¢£¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ 3Ì¾
¢£½©ÅÄ»Ô 6Ì¾
¢£»Ô¤Î°ÑÂ÷¤Ç»ö¶ÈÈñÅù¤Î»î»»¤ò¹Ô¤Ã¤¿Àß·×»öÌ³½êÃ´Åö¼Ô 3Ì¾
①ËÁÆ¬～J¥êー¥°¤¬²þ½¤°Æ¤ËÆñ¿§
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡Öº£Æü¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¥´ー¥ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£Äº¤¤¤¿°Õ¸«¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤«¡×
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡Ö»ñÎÁ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎJ¥êー¥°¤Î°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡Ö²þ½¤°Æ¤Î¶â³Û¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡×
¢¨Ãí¡ËÅö»þ¤Ï¿·Àß°Æ¤Î»ö¶ÈÈñ¤¬Àè¹Ô¤·¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡ÖËÜÍè¤Ï¶â³Û¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢²°º¬ÉôÊ¬¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¹½Â¤¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â¾ð¤Ë±þ¤¸¤ÆÀÑ»»¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ãæ´ÖÊó¹ð¤Þ¤Ç¤Ë³ÎÄêÅª¤Ê¶â³Û¤Ï½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡Ö²þ½¤¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡×
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡Ö²þ½¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ä¤ëÉôÊ¬¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¹½Â¤ÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¡¢¤Û¤Ü¿·ÃÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£Á´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë²þ½¤ÉôÊ¬¤Ï¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤êÍ°Õº¹¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¿·Àß¤Î7³ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÍý²ò¤Î¤Ê¤¤Êý¡¢¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÙ¤Ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÂ¤¤ë¤³¤È¤¬À¨¤¯Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ÏÍý²ò¡£²þ½¤¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÍý²ò¡×
¢¨¤³¤Î¸å °ìÉôÈó³«¼¨¡Ê¹õÅÉ¤ê¡Ë
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ð½à¤Ï¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¡£ºÇÄã¸Â¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¥×¥í¤Î¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤¿¤â¤Î¡£¡Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¾ò·ï¤Î¡Ë´ð½à¤Ë¥®¥ê¥®¥ê°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢J¥êー¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ²þ½¤¡¢¿·Àß¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡È¥®¥ê¥®¥ê°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¡×
②»ö¶È¼çÂÎ¤á¤°¤ê¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤â·üÇ°É½ÌÀ
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡Öº£¸å¡¢»ö¶È¼çÂÎ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡Ö²þ½¤¤È¤Ê¤ì¤ÐASP¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï»Ô¤Î»ÜÀß¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ô¤¬¼çÂÎ¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¿·Àß¤Ç¤¢¤ì¤ÐASP¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¤¢¤ë¡Ê»Ä¤ë¡Ë¤Î¤Ç¡¢»Ô¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò2¤Ä»ý¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¿·Àß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¸©¤Ë¼çÂÎ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¸ò¾Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÈñÍÑÉéÃ´¤ò¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡Ö¡Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¡Ë2¤Ä»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»Ô¤Î»ÜÀßÊÝÍ¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤É¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡ÖºâÀ¯¾õ¶·¤¬¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÅýÇÑ¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÍèÇ¯ÅÙ¤¯¤é¤¤¤«¤é¿Ê¤á¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¨Ãí¡Ë¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤Ï½¢Ç¤°ÊÍè¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ã¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡ä
¡ÖÃ¯¤¬¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂ¤¤ë¤«¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤â¤¦ËÜ²»¤Ç¾¡Éé¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Þ¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À²æ¡¹¤âÀÇ¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ³Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì´¤À¤±¤Ç¤â¥À¥á¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ÔÄ¹¤Î¸À¤¦¡È²Ô¤°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡É¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é²Ô¤²¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÉôÊ¬¤ò¤É¤¦¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×
¡Ö»ÔÄ¹¤¬ÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÀäÂÐ¤Ë¼é¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÉÕÍ¿¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤ªÏÃ¤ÎÀ°¹çÀ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤â¤¦¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¡È¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È»×¤Ã¤¿¡£»Ô¤¬¼çÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¸©¤¬¼çÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¼çÂÎ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤éÌ±´Ö¤¬¼çÂÎ¤Ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤³¤½¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬¼é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×
¡ã½©ÅÄ»Ô¡ä
¡Ö²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤â´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¡ÈJ¥êー¥°¤â¤³¤¦¤¤¤¦É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤òÉ¾²ÁÅÀ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇNO¤Ç¤¢¤ì¤ÐNO¤È¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡È¤³¤³¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ð½àËþÂ¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£J¥êー¥°¤È¤·¤Æ¤Î¸«²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ò¸æ´ú¤Ë·Ç¤²¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì¤Ä°ì¤ÄÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¿·Àß¤Ç¤â¤³¤³¤¬Ëþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡ãJ¥êー¥°¡ä
¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎÏÃ¤Ï¡»¡»¡ÊÊÌ¤ÎJ¥êー¥°´Ø·¸¼Ô¡Ë¤«¤é¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£»ö¶È¼çÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¢¤¢¤¡Ê¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Ç§¼±¤Ç¡¢»ÔÄ¹¤¬¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÀäÂÐÃÙ¤é¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¿§¤ó¤ÊÀâÌÀ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¿·Àß¡¦²þ½¤¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Þ¤ÀÀµÄ¾Ê¬¤«¤é¤º¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¸¡Æ¤¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡×
¢¨¤³¤Î¸å °ìÉôÈó³«¼¨¡Ê¹õÅÉ¤ê¡Ë
Â³¤¯②¤Ï8Æü¤Î¸á¸å9»þ¤´¤íÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹