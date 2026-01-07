体力不足に悩む若手世代に支持　和田秀樹の仕事術が発売即重版

和田秀樹『体力がない人の仕事の戦略』（クロスメディア・パブリッシング／2025年11月28日発売）の2刷重版が実施された。

【写真】『体力がない人の仕事の戦略』書影を見る

本書は体力不足や体調不安に悩む現代のビジネスパーソンに向けて、精神科医の和田秀樹氏が「無理をしない働き方」を提案した実用書。発売から全国的に売れ行きがよく、発売わずか2週間弱で第2刷の重版が決定。近年増加している若手世代の体力不足問題に対し、認知療法の専門家である著者が、科学的根拠に基づいた35の戦略を紹介する。

本書の特徴は単なる精神論ではなく、認知療法という科学的手法に基づいていること。著者は「別の視点を持つ」というアプローチで、「少しでもラクなやり方を探す」考え方を読者に提案している。ネガティブな思考パターンに固執せず、さまざまな角度から物事を見ることで、感情や行動を柔軟に変化させる方法だ。

また森田療法の「変えられないものは諦めて、変えられるものを変える」という考え方も取り入れ、自分の体力や体質は変えられないが、考え方や働き方は変えられるという実践的な視点を提供。視点に基づき、体力がない人でも成果を出せる35の戦略を、5つのカテゴリーに分けて紹介される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）