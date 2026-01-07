1月7日、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の新キャストが発表され、主人公・木下小一郎（豊臣秀長／仲野太賀）と兄・藤吉郎（秀吉／池松壮亮）を支える希代の軍師・竹中半兵衛役を、菅田将暉が演じることが明らかになった。

仲野太賀、池松壮亮、そして菅田将暉。実生活でも親交が深く、共演作も多数ある3人が、戦国時代のど真ん中で顔を揃えることになる。時代小説にも造詣の深いライターの麦倉正樹氏は、菅田の竹中半兵衛役への抜擢について、「納得の人選」と語る。

「元々武士ではなかった藤吉郎には、初期は“家臣”と呼べる存在がいません。第1回でも描かれていたように、肉親である小一郎を誘うことしかできなかった。序盤は藤吉郎がいかにして家臣＝仲間を増やしていくかが見どころになると思いますが、最初の最も頼れる仲間として登場するのが竹中半兵衛になるのでしょう。武力というよりも知力で出世を遂げていく藤吉郎の参謀の役割を、小一郎と半兵衛が担う。菅田さんは仲野さんと共演作も多数あるだけでなく、仲野さんが撮影した写真で菅田さんが書籍を作るほどの仲です。菅田さんは池松さんとも映画『セトウツミ』などで阿吽の呼吸を見せるなど、2010年代から日本の映画シーンを支える重要な役割を担っていました。木下兄弟にとって最初の誰よりも頼れる仲間である人物が菅田さんであることは納得感しかありません」

竹中半兵衛は織田信長に敵対していた斎藤義龍・龍興にもともと仕えていた人物。愚将である龍興を戒めるために稲葉山城を家臣であるにもかかわらず乗っ取るなど、後世に語り継がれるさまざまなエピソードを持っている。若くして病気で亡くなってしまうこともあり、近年の作品では、「美男子」「儚い」といったイメージのキャラクターとして造形されてきた。麦倉氏は、近年の半兵衛とは違うイメージになるのではないかと考察する。

「竹中半兵衛は日本版・諸葛亮孔明といいますか、知略に長けたスマートな人物として定着しているかと思います。でも、菅田さんが大河ドラマでこれまで演じたキャラクターは“破天荒”といえるキャラです。『おんな城主 直虎』の井伊万千代（直政）、『鎌倉殿の13人』の源義経と、溢れんばかりのパワーで場をかき乱していく存在でした。主演を務めた昨年末のドラマ『もしもこの世が舞台の、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）も、熱血漢キャラだっただけに、“儚い”半兵衛にはなりづらいような気がしています。これまでのイメージとは正反対の“熱い”半兵衛を観てみたい気持ちもありますし、近年の芝居とはまったく違う、“静”の芝居の菅田さんを観てみたい気持ちもあります。どちらになるにせよ、新しい半兵衛になることは間違いなさそうです」

史実において竹中半兵衛は、若くして病に倒れる運命にある。物語の中盤、その「軍師」のポジションと想いは、もう一人の天才・黒田官兵衛へと引き継がれることになる。

「史実を踏まえれば、半兵衛の出番は『豊臣兄弟！』でも序盤で終了してしまうとは思います。だからこそ、彼が去った後に登場する黒田官兵衛を誰が演じるのかが、次の大きな注目ポイントになります」

麦倉氏は、この「官兵衛」のキャスティングについて、ある俳優の名前を挙げて期待を寄せる。

「仲野さん、菅田さんが共演していたドラマ『コントが始まる』（日本テレビ系）の3人目であり、『もしがく』でも菅田さんと共演していた人物……黒田官兵衛役として最も相応しいピースは、神木隆之介さんではないでしょうか。菅田さんから神木さんへの『知の継承』が行われるとすれば、それはドラマファンにとってたまらない展開です。秀吉を支えるチーム豊臣が、どのように形成され、変化していくのか。まだ先の話ではありますが、黒田官兵衛は、仲野さん、池松さん、菅田さんとも縁の深い役者が演じる気がしてなりません」

『豊臣兄弟！』はまだ始まったばかり。まずは菅田将暉の登場を楽しみにしつつ、黒田官兵衛役をはじめとした今後の新キャストを想像するのも一興だ。（文＝石井達也）