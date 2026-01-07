w.o.d.、2026年の幕開けを告げるシングル「普通な日」の配信リリースが決定！ティザー映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

神戸発の3ピースバンド、w.o.d.（ダブリューオーディー）が、2026年第1弾シングル「普通な日」を1月14日に配信リリースすることが決定した。

■1月28日にはEP『YOU ONLY LIVE ONCE. EP』が到着！

「普通な日」は、今のw.o.d.だからこそ表現できるw.o.d.らしくも真っすぐなラブソング。2025年にリリースした「TOKYO CALLING」でメジャー期の第2章へと突入した彼らが、2026年の幕開けを告げる楽曲となっており、ジャケット写真も公開。現在Pre Add/Pre Saveを実施中、さらにw.o.d.オフィシャルSNS各種でリリース告知ティザー映像が公開中だ。

なお、w.o.d.は、自身2作目となるEP『YOU ONLY LIVE ONCE. EP』を1月28日に配信リリースすることも決定。新年早々にリリースラッシュとなるw.o.d.に期待が高まる。

また、主催イベント『TOUCH THE PINK MOON』のチケット最速先行受付が、1月7日からスタート。この企画は、w.o.d.メンバーが敬愛するゲスト出演者を招き、開催される音楽＆カルチャーイベント。5回目となる今回は規模を拡大し、4月16日愛知・名古屋ボトムライン、4月18日大阪・GORILLA HALL OSAKA、4月23日東京・恵比寿LIQUIDROOMの東名阪3会場にて行われる。

現段階でゲストの発表はされていないが、至高のラインナップとなること間違いなし。ぜひこのタイミングでチケットを入手しよう。

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「普通な日」

2026.01.28 ON SALE

DIGITAL EP『YOU ONLY LIVE ONCE. EP』

■関連リンク

w.o.d. OFFICIAL SITE

https://www.wodband.com/