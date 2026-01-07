¡ÚÆÈ¼«¡Û¸í¾Úµò¤ÏÂ¨Å±²ó¡¢°ÛÎãÄÌÃÎ¡¡¸¡»¡¡¢Ãæ3»¦³²ºÆ¿³Ìµºá¤Ç
¡¡1986Ç¯¤ÎÊ¡°æÃæ3»¦³²»ö·ï¤ÇÁ°Àî¾´»Ê¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤ÎºÆ¿³Ìµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ì¾¸Å²°¹â¸¡¤¬ÁÜºº¡¦¸øÈ½ÂÐ±þ¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢¾Úµò¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ì¤ÐÂ®¤ä¤«¤ËÅ±²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÀ§ÀµÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦´ÉÆâ¤ÎÃÏ¸¡¤ËÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬7Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÍºáÎ©¾Ú¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¾Úµò¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿Ãí°Õ´µ¯¤Ï°ÛÎã¡£ÆâÍÆ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¸¡»¡´´Éô¤¬½¸¤Þ¤ë²ñ¹ç¤Ê¤É¤Ç¤â¶¦Í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÆ¿³Ìµºá¤¬Áê¼¡¤®¡¢¸¡»¡¤ÎÂÐ±þ¤ËÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸¡»¡ÆâÉô¤Î¶¯¤¤´íµ¡´¶¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡Á°Àî¤µ¤ó¤Ï»¦¿Íºá¤ÇÄ¨Ìò7Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢ÉþÌò¤·¤¿¡£ºòÇ¯7·î¤ÎÌ¾¸Å²°¹âºÛ¶âÂô»ÙÉô¤ÎºÆ¿³ÌµºáÈ½·è¤Ï¡Ö·ì¤ÎÉÕ¤¤¤¿Á°Àî¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¡×¤È¤¹¤ëÃÎ¿Í¤Î¾Ú¸À¤ò¸¡Æ¤¡£¤½¤ÎÆü¤Ë¸«¤¿¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤¬¿®ÍÑÀ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷¤ÏÊÌ¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ï¡¢¸¡»¡¤¬¤³¤Î»ö¼Â¤òÍºá³ÎÄêÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤éÎ©¾Ú¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤·¡Ö¸ø±×¤ÎÂåÉ½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿¦ÀÕ¤Ë¾È¤é¤·¡¢¼ºË¾¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£