フワちゃん、プロレスラー公式プロフィール公開 身長・体重・得意技…「めっちゃ痩せてる!!」「顔立ちがキリッと」反響集まる
プロレスラーに転身したフワちゃんが7日、自身のXを更新し、スターダムの選手一覧にプロフィールが掲載されたと伝えた。
【写真】スターダム所属のプロレスラー フワちゃん公式プロフィール画像
「スターダムの選手一覧に、フワちゃんのプロフィールが載りました！嬉しいな！ようやくスターダムの仲間入り！」と喜び。
プロフィールでは、身長162センチ・体重56キロ、得意技シャイニング・ウィザードや、これまでのキャリアも掲載された。
ファンからは「めっちゃ痩せてる!!」「痩せたね」「顔立ちがキリッと変わりましたね」など、反響が寄せられている。
