　プロレスラーに転身したフワちゃんが7日、自身のXを更新し、スターダムの選手一覧にプロフィールが掲載されたと伝えた。

【写真】スターダム所属のプロレスラー　フワちゃん公式プロフィール画像

　「スターダムの選手一覧に、フワちゃんのプロフィールが載りました！嬉しいな！ようやくスターダムの仲間入り！」と喜び。

　プロフィールでは、身長162センチ・体重56キロ、得意技シャイニング・ウィザードや、これまでのキャリアも掲載された。

　ファンからは「めっちゃ痩せてる!!」「痩せたね」「顔立ちがキリッと変わりましたね」など、反響が寄せられている。