今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、窓辺で過ごす兄妹猫の様子。外の様子を眺めながら、並んでニャルソックをしていた2匹。穏やかな時間が流れていましたが、その最中に、投稿主さんも思わず目を留めるハプニングが起きたそうです。投稿はXにて、40.1万回以上表示され、7000件以上のいいねが寄せられていました。

【動画：窓辺で外を見る白黒ネコの兄妹→１匹が体勢を変えた結果…あまりにも『不憫な展開』】

妹のしっぽを座布団か何かと間違えている兄

今回、Xに投稿したのは「もたいようこ」さん。登場したのは、仲良し兄妹な猫ちゃんたちです。その日、2匹は窓辺に並び、外の様子をじっと眺めていました。いわゆるニャルソックをしている時間だったそうです。

しばらくすると、お兄ちゃんは体の向きを変え、そのまま妹ちゃんのしっぽの上にすとんと座り込んでしまいました。もしかしたら、座布団か何かと間違えたのかもしれません。

一方、しっぽを座布団代わりにされた妹ちゃんはというと、あまり驚いた様子を見せることはなかった模様。ただ、やっぱり居心地は悪かったようで、お兄ちゃんから脱出して静かにその場を離れていったとのこと。穏やかなやり取りですが、とっても笑いがこみ上げてきますね。

兄妹猫の微笑ましいやり取りにX民もほっこり

ニャルソックしていたら、妹のしっぽを座布団代わりにしたお兄ちゃん猫。その様子を見たXユーザーたちからは、「妹、そっと退散」「脱出に苦労感が伺えるw」「兄、尻尾踏んだことを誤魔化してるw」「ちゃんと尻尾避難させてるのかわいい」「ほんのり温かそうですしね」などの声が多く寄せられていました。

Xアカウント「もたいようこ」では、仲良し兄妹猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も、微笑ましくてついつい笑いがこみ上げてきます。

写真・動画提供：Xアカウント「もたいようこ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。