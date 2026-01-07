えいじ／インポッシブル（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/07】インポッシブルのえいじ（41）が、日本テレビ系「有吉の壁」2時間SP（よる7時〜）に出演し、結婚を発表した。

◆インポッシブル・えいじ、結婚


宴会場にて行われた新春ディナーショーの中で、7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）になりきりネタを披露した芸人たち。エンディングにて、えいじが書道のパフォーマンスを披露すると、半紙には「結婚」の文字が書かれており「えいじ、結婚したよー！」と声を上げた。

突然の発表に会場は騒然となる一方、有吉弘行は“×”評価を下し「最後、急に冷めましたね（笑）。いわゆるサプライズなんですか？サプライズのつもりなんですか？」と愛のあるツッコミを入れると、えいじは「『おめでとう！』ちょうだいよ〜！」と困惑しつつ「愛のある×だった」と喜びの表情を見せた。

◆インポッシブル、2005年結成


えいじは1984年2月17日生まれ、福岡県出身。ひるちゃんとコンビを組み、2005年4月に「インポッシブル」を結成した。インポッシブルとしては、2020年に「有吉の壁」に出演し、「JKボンバーズ」などのキャラクターを生み出し話題を集めた。（modelpress編集部）

