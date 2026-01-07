猫が不機嫌なサイン5つ

猫は機嫌が悪くなると、しっぽや耳の動き、表情、態度、行動など、見た目に変化が現れます。

ここでは、特にわかりやすい不機嫌のサイン5つを詳しく見ていきましょう。

1.しっぽを大きく振る

猫がしっぽを大きく左右にぶんぶんと振ったり、床にバンバン打ちつけるように動かしたりするのは、典型的なイライラサインです。

犬の場合は、うれしいときにしっぽを振るものですが、猫はまったく逆の意味になります。

振り方でも、不機嫌度を推測できます。しっぽの先だけをバタバタと小刻みに動かしている場合は、まだ軽度のイライラで「ちょっと気に入らない」という程度ですが、振り方や音の立て方が激しい場合には、かなり不機嫌度が高く、非常に不機嫌な状態です。

撫でられるのに飽きてきたときや、しつこく構われて煩わしいとき、遊びを中断されたとき、あまり仲良くないほかの猫やペットが近づいてきて不快なときなどに見られます。

2.イカ耳でにらみつける

耳を横や後ろにぺたんと倒し、頭部から見るとイカのような形になります。これは「イカ耳」と呼ばれる不機嫌サインです。猫は警戒しているときや怖いとき、不安なときにイカ耳になります。

機嫌の悪さが原因でイカ耳になっているときには、顔の表情も険しくなって睨みつけるので、不安や恐怖心によるイカ耳とは区別できます。耳が完全にペタンと伏せられている場合は、かなり不機嫌度が高い状態です。

嫌なことをされ続けているときや、触られたくない場所を触られたとき、親しくない人から構われているとき、もうやめてほしいという防衛の気持ちと攻撃性が葛藤しているようなときに見られます。

3.大きなため息をつく

猫がため息をつくのは、人間ほど感情的な意味は強くないものの、明らかに自分の気持ちの表現として「フーッ」と鼻から大きく息を吐き出すことがあります。

ため息にはいくつかの効果があり、一気に肺から空気を押し出すことで体の力が抜け、軽い緊張や不満を解放して、気持ちを切り替えるのに役立ちます。猫がため息をつくのも「もういいや」「やれやれ」といった心境のときが多く、リラックスしているときと、小さな不満でイライラしているときの両方があります。

日向ぼっこでグルーミング後につくため息とは違い、思い通りにならずイライラしたときや、邪魔をされて不満を感じたときは、不満をぶつけるようなため息が見られます。

4.いきなり噛みつく

猫の頭は急所のひとつになるため、逃げ場がなく追い詰められたときや、勝ち目のあるケンカを早く終わらせる場合以外には、頭を守るために自分から噛みつくことはしません。

ただし、信頼関係のある飼い主や兄弟猫の間では、じゃれ合いや拒否の意味で噛むことがあります。

撫でている手に突然ガブッと噛みついてくるのは「愛撫誘発性攻撃行動」と呼ばれる行動で、我慢の限界を超えたときに起こります。甘噛み程度の強さで機嫌の悪さとやめてほしいことを伝えます。

遊んでいるときに遊びの延長で噛むこともありますが、長時間のブラッシングに完全に飽きたとき、何度もやめてサインを出したのに無視されたときなどに見られます。

5.背中を向けて無視

猫の信頼関係の表現はとても複雑で、警戒心の強い猫にとっては、おしりを向けて後ろ向きになることは信頼の証とされています。一方で、何か原因があって機嫌を損ねたときにも、やはり後ろを向いてしまうのです。

飼い主に背中を向けて座ったり、プイッとそっぽを向いたりして「無視」をします。たしかに聞こえているはずなのに、呼びかけても絶対に振り向こうとしないときは、明らかに精神的な距離を置こうとする意志が見られます。場合によっては、大好きなおやつにも見向きもしないでしょう。

爪切りや投薬などで、飼い主に対して不満を感じたときに見られます。

不機嫌な猫への正しい接し方

猫が不機嫌のサインを出しているときは、以下のように対応しましょう。

猫がイライラするのは、ほとんどが「自分の望まない状況」になっているからです。無理に触り続けるのはもちろん、お世話として必要なブラッシングや爪切りなども、嫌がるときにはあまり深追いせずにタイミングを見ながら少しずつやる方法も取り入れましょう。

ふだんから、同じ部屋にいても猫のペースを尊重して、猫が落ち着いて過ごせる空間を維持するようにしてください。特に同居猫や新しい家族など、愛猫のテリトリーに入る存在があれば、イライラしやすくなる傾向があります。

本格的に怒ってしまう前の、しっぽの先をパタパタしたり、耳を少し倒して様子をうかがったりしているような段階で気づくことで関係を悪くせずに対処できます。また、愛猫の性格や好みを把握して、どのくらいの撫で方や遊び方が適切かを理解しておくことも大切です。

まとめ

猫の感情は主に耳やしっぽで表現されているので、この両方を見ると、およそどのような気持ちでいるのかわかります。しっぽを大きく振ったり、ため息をついたりしていたら、猫はイライラしている最中なので、そんなときに撫でようとしたら拒絶されてしまうかもしれません。

そもそも猫が不機嫌になるのは、「自分のペースを乱されることへのストレス」です。飼い主の接し方や環境の変化に原因があることが多いようです。

ただし、急に触らせなくなる、無視しているのかと思ったら長時間じっとして動かない、不機嫌な状態が何日も続く、食欲が落ちるなど不機嫌を超える変化には要注意です。感情の問題ではなく、体調不良や痛みが隠れている可能性もあります。問題ないように見えても、一度動物病院に相談してみてください。