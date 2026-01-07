GODIVAコラボ、キターーーッッ！！【ローソン】パケも華やか♡「新作スイーツ」

【ローソン】では現在、ご褒美感抜群の豪華なコラボスイーツを発売中。12月9日より販売されたのは、毎回注目を集める【GODIVA（ゴディバ）】とコラボした「新作スイーツ」です。ゴディバとのコラボといえば、コンビニスイーツのレベルを超えた本格的な味わいが話題になりますが、今回も期待を超える美味しさのよう。そこで今回は、パッケージも華やかな新作スイーツを紹介します。

見た目も味も本格派な贅沢ケーキ

パティスリーに並ぶプチガトーを彷彿とさせる、上品なビジュアルの「Uchi Café × GODIVA プティノエルショコラ」。2024年も同時期に販売されていましたが、見た目も中身もリニューアルして、パワーアップしているよう。ゴディバの特徴である濃厚でコクのあるチョコレートの風味を、思う存分味わえるはず。

ブランドロゴの焼印で高級感アップ

生地の表面を飾るブランドロゴの焼印が特徴の「Uchi Café × GODIVA どらもっちダブルショコラ」。生地の中に入っているチョコクリームとチョコソースは、@nyancoromochi_sweets_blogさんいわく「コクのあるチョコクリーム、生チョコのようにとろけるねっとりチョコソース」になっているとのこと。もっちり生地と濃厚なチョコが口いっぱいに広がる、満足度の高いスイーツに仕上がっているよう。

華やかなパッケージにも注目

ゴディバコラボ、最後の一品は「Uchi Café × GODIVA とろけるショコラタルト」。実食した@yuumogu22さんが「素晴らしい 全てが最高！」と、大絶賛する味わいに仕上がっています。大絶賛の理由はショコラタルトを構成する、香ばしいタルト、ブラウニーのようにねっとりしたクリーム、濃厚なソース、高級感のあるホイップのバランスの良さなんだとか。ショコラの名にぴったりな、上質なチョコスイーツは見逃し厳禁です。

併せてチェックしたい新作ロールケーキ

ゴディバコラボと同時期に発売された「プレミアムロールケーキ とろける2層のミルクティー」は、食感の異なる2種類のクリームとふんわりロールケーキ生地を楽しむスイーツ。@sujiemonさんいわく「紅茶の上品な香りと茶葉の渋みが美味しい」そうなので、プレミアムロールケーキにぴったりな、やさしくて上品な甘みを堪能できそうです。

濃厚なチョコレートが魅力のゴディバコラボと、紅茶の香り豊かな新作ロールケーキ。【ローソン】の「新作スイーツ」には贅沢感溢れる商品が揃っているため、ぜひチェックしてくださいね。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様、@nyancoromochi_sweets_blog様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる