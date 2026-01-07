いつもなら、口を大きく開けた豪快なあくびを披露してくれる猫ちゃん。しかし、この日はあくびの気分ではなかったようで…？猫ちゃんのまさかの『あくびキャンセル』の光景が96万再生を突破。クスッと笑ってしまうその光景に、「『仕方ないなぁ』って感じがたまらない」「中途半端なあくびに大爆笑しましたｗ」とコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『あくびしないの』と聞かれた黒猫→次の瞬間…普段とは違う『まさかすぎる口の動き』】

リンちゃんに『あくび』をリクエスト

Instagramアカウント『ocha_hota』に投稿された、猫ちゃんのあくびの瞬間が面白いと反響を巻き起こしています。その姿を見せてくれたのは、黄色い瞳とツヤツヤの黒い体がチャームポイントのリンちゃん。

リンちゃんはよく飼い主さんの前で大きく口を開けてあくびをするそうで、この日もその前兆があったのだそう。しかし、なかなかリンちゃんがあくびをしなかったため、飼い主さんは「あくびしないの？」と尋ねてみたといいます。

すると、飼い主さんのリクエストに応えてお口を少し開けたリンちゃん。しかし、このあとリンちゃんは飼い主さんも予想しなかった、まさかの光景を見せることとなったのでした。

まさかの『あくびキャンセル』に爆笑！

飼い主さんのリクエストに応えて、あくびをしようとしたリンちゃん。下顎をしっかりと下げ、舌を軽く巻いて大きなあくびをする…かと思いきや。なんと、リンちゃんは開けていた下顎を突然パカッと閉めてしまったそう！

その光景は、まるでロボットのおもちゃが口を閉じるかのよう。まさかのあくびキャンセルに、飼い主さんは思わず「えっ！？」と、動揺してしまったといいます。

リンちゃんも途中であくびを止めてしまったため、「なんか、すっきりしないなぁ」と不完全燃焼なお顔をしていたそう。個性的すぎるそのあくび姿に、投稿を見た人からも温かな笑いが寄せられることとなったのでした。

普段のあくびは…

この日はあくびをキャンセルすることになったリンちゃんですが、普段はとても見事なあくびを披露してくれるのだそう。別の日には、お口をめいいっぱいに広げて、「ウナー」という可愛らしい声と共に見事なあくびを見せてくれたといいます。

警戒心ゼロで気持ち良さそうにあくびをするリンちゃんの姿を見ていると、なんだかこちらまで和やかな気持ちになってきます。

そんなリンちゃんのあくびキャンセルの光景を見た人からは、「『しょーがないにゃー』ってあくびのフリしてくれるの可愛い」「効果音がつきそうｗ」「猫のあくびキャンセル初めて見た（笑）」といった声が寄せられることに。

Instagramアカウント『ocha_hota』では、そんなリンちゃんと家族たちの平和でまったりとした日常風景が綴られています。

リンちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

