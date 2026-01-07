元箱根ランナー＆女子アナの結婚報道に反響

陸上男子長距離の吉居大和（トヨタ自動車）が6日、名古屋テレビ放送（メ〜テレ）の尾形杏奈アナウンサーとの結婚を発表した。反響が広がる中、ネット上では、ある“偶然の一致”が話題になった。

第102回箱根駅伝の激闘から3日。中大で第97回から4大会連続で出走した吉居は自身のXに「いつも応援して下さる皆さまへ 私事ですが、1月5日に結婚しました」と投稿。「妻は、大学で知り合った名古屋テレビ放送アナウンス部の尾形杏奈さんです」と明かし、2ショット写真を公開した。

ネット上では祝福の声で溢れた一方、ある事実が話題に。元箱根ランナーと名古屋女子アナの結婚といえば、東洋大で箱根を4度走り、トヨタ自動車へ入社した服部勇馬もその1人。東京五輪男子マラソン代表に選ばれた実力者は、2022年に中京テレビの平山雅アナウンサーとの結婚を発表していた。

服部も吉居もトヨタ自動車という共通点もある。“既視感”を覚えたファンからは「箱根ランナーとアナウンサーの結婚って結構多い」「服部勇馬も確か、在名局の女子アナと結婚した」「TOYOTA陸上部は服部勇馬といい名古屋のアナウンサーと結婚する人多い」「そういえばチームの先輩の服部勇馬選手も奥様はアナウンサー」との反応が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）