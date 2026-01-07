原靖FDが町田市内でキックオフミーティングに参加した

FC町田ゼルビアの原靖フットボールダイレクター（FD）が1月7日、東京・町田市内で行われたキックオフミーティング後に取材に応じ、黒田剛監督のけん責処分について言及した。

昨年12月23日にJリーグから、暴言などの不適切な指導について黒田剛監督と管理するクラブに対してけん責処分が下された。そのことを受けて、黒田監督の続投について再検討したのか問われると、「当然その前から契約更新の話はしていたので、その経緯の中で処分が出ましたが、それによって変化があったことはなかったです」と明かした。またクラブ独自での処分については「それはないです」と明言した。

この日の午前にチームが始動。練習前には監督、コーチ、スタッフを集めてミーティングをしたという。「心配をおかけしましたし、その点については真摯に受け止めています。始動日も、監督、コーチ、スタッフを集めて、我々は勝つために集まっている集団で、全てのパートが100％でコミットしてやっていかないと、このスピード感で物事をやり遂げられない。一方、スタッフ、各パートで齟齬を感じた場合には、小さいことでもすぐ言って欲しいと。勝つプラス、コミュニケーションをとって進めていこうと僕から話をさせてもらいました。ただ次のシーズンはすぐ来ますので、そこの所はしっかり反省しつつ、信頼回復、誠意を持って対処していこうという話はさせて頂きました」と明かした。

また、この日のキックオフミーティングでは、冒頭で上田武蔵COOが謝罪。イベント後は原FDが取材対応した理由について「ちょっと角度が違った問題も出てきますので、色んなバラバラに話して、違った出方をしたりすると、ご迷惑かかる人もたくさん出てくるので。あまり発言しないということもご理解いただきたいと思います」と話した。（FOOTBALL ZONE編集部）