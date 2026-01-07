正月に余ったお餅を”つきたてレシピ”で柔らかモチモチに　水につけて電子レンジで最大1分半…カレーやいちご大福も

新しい年を迎えて、はや7日。

お正月に用意したのに余ってしまったお餅を、まるで「つきたて」のように変身させて、おいしく食べる“裏技”がありました。

お正月には欠かせない食材の1つ「お餅」。

街の人からは、「お雑煮としょうゆの餅、のりを巻いた餅を食べた。1kgとかで売ってるような餅。半分くらい残っている」「実家で餅を食べた。餅つきしたりとか、実家には（餅は）いっぱいある。両親はあまり減らないみたいで」「お餅屋さんで毎年もらうから、そのまま冷凍されてると思う。食べきれないので。もうお餅は今は食べたくないかもしれない…」といった声が聞かれました。

どうしても残りがちなお正月のお餅ですが、レシピ動画の人気メディア「デリッシュキッチン」では、毎年1月になると「餅」に関する検索が急増するといいます。

「デリッシュキッチン」フードスタイリスト・谷村せなさん：

餅の検索数がすごく増えております。検索数でいうと通常の12倍に増えておりまして、お正月に残ってしまったお餅の消費方法や、使い方のマンネリ解消を求めるユーザーが多いと思っています。

餅の検索ワードで組み合わせのトップは「アレンジ」。

そして、2026年特に注目すべきキーワードが「電子レンジ」だといいます。

「デリッシュキッチン」フードスタイリスト・谷村せなさん：

デリッシュキッチンでは、「焼かない。モチモチ・トロトロ」という食感がトレンドになると予測しています。レンジを使うことで、手軽につきたてのようなお餅を作れるというところが求められている。

電子レンジで、切り餅をまるでつきたてのお餅に変身させる“裏技”は、耐熱容器に餅を重ならないように並べます。

切り餅2個に対して水50ccを入れ、餅の上下を返して全体に水がかかるようにします。

ラップをしないで600ワットの電子レンジで1分〜1分30秒加熱。

すると、まるで「つきたて」のようなやわらかさと伸びが。

1分ほどで、“つきたて食感”を楽しむことができるのです。

この“なんちゃって”つきたて餅を使ったレシピが、所要時間約5分の「包まないイチゴ大福」です。

耐熱の器に切り餅を入れ、水大さじ2をかけ、上下を返して全体にまぶします。

電子レンジでやわらかくなるまで加熱し、滑らかになるまで混ぜます。

つぶあんをのせ、真ん中にイチゴを飾ったら完成です。

そして、余ったお餅をお得にリメイクした「もち入り焼きカレー」も。

切り餅を4等分に切って、耐熱皿にレトルトカレーを流し入れ、切り餅を並べます。

そこにピザ用のチーズ、パン粉、1cm角にカットしたバターをのせてアルミホイルをかぶせ、トースターで10分ほど焼き、仕上げにアルミホイルを外して焼き色がつくまで3分ほど焼いたら「もち入り焼きカレー」の完成です。

余ったお餅をお得に手軽に活用してみてはいかがでしょうか？