セクハラ問題で辞職した福井県の杉本前知事の調査結果が公表されました。複数の職員に、およそ1000通の性的関係を迫るメッセージを送ったほか、体を触るセクハラも明らかになりました。

■「一生忘れることができない」明かされた被害女性の思い

明かされたセクハラ被害を受けた女性の思い。

特別調査委員・河合健司弁護士

「杉本氏からの謝罪は一切受けたくない。示談もしない、接触を断ちたい。受けた精神的苦痛は一生忘れることができない。どこかで会うかもしれないと思うと不安でならない」

福井県の杉本達治前知事(63)。

杉本前知事（先月）

「私の不適切な言動により、被害に遭われた、そして深く傷ついている方に心から謝罪を申し上げます。本当に申し訳ありませんでした」

■“不適切なメッセージ”は深夜や休日にも

去年4月に通報が寄せられた“セクハラ問題”についての調査結果が公表されました。

特別調査委員・河合健司弁護士

「被害者の人数は通報者と合わせて4名」

杉本前知事の女性職員4人に対するセクハラが認定されたということです。

裏付けとなったのは被害女性に送られていたLINEやメールなどの“不適切なメッセージ”。その数、およそ1000通にのぼるといいます。

「○○ちゃん眠れないよぉ」「愛してる」といった内容や…「こっそりと二人きりで会わない？」「警戒しすぎだと思います もう還暦だよ 楽しみにしています」など、直接会うことを求める内容も。

「ずーっと、ずーっと、追っかけをするからね」「2人だけの秘密結社を結成しましょう」

“不適切なメッセージ”は深夜や休日、業務中など時間を選ばず、執拗（しつよう）に送られてきたということです。

■メッセージだけでなく“身体的な接触”も…

さらに、セクハラはメッセージだけでなく、“身体的な接触”を伴うものも。

被害女性が杉本前知事の誘いを断り切れず入った飲食店でのこと。二人がけのソファに横並びで座らされた被害女性は、杉本前知事に「触っていい？」と言われ、太ももを触られたといいます。

他にも、スカートの中に手を入れるなど体を触るセクハラ被害は計3件。報告書では、ストーカー規制法や不同意わいせつ罪に抵触する可能性も否定できないとしています。

■「自らの愚かさ、卑劣さを痛感」杉本前知事がコメント

知事に就任する前、2007年から行われていたというセクハラ。杉本前知事は調査に対し“当時、セクハラの認識はなかった”と説明しているといいますが、調査委員会は「信用することはできない」と指摘。

さらに、杉本前知事に「知事としての自覚が著しく欠如していた」としたほか、福井県庁についても「セクハラ被害を通報しにくい組織風土」で問題があるとしました。

福井県民は。

福井県民

「上に立つものとしてやってはいけないことかなと」

「裏切られたっていうよりも理解しがたいっていうか、がっかりしちゃう」

杉本前知事は7日、コメントを発表。

杉本前知事のコメント

「自らの愚かさ、卑劣さを痛感しております。被害者の方々の尊厳を傷つけたことであると深く反省しております。本当に申し訳ありませんでした」

福井県は再発防止と組織改革に努めるとしています。