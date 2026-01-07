大型犬に外したてのピアスの匂いを嗅がせてみた飼い主さん。すると、臭いはずなのに何度も嗅いじゃうまさかのリアクションがTikTokで大反響！投稿は11万回以上再生され、「鼻モジモジしてんの可愛すぎる」「クセになる香り…なのか？」「オモロかわい～w」といった声が寄せられました。

外したてのピアスを嗅がせてみたら…

TikTokアカウント「ダズベネ(@daz.bene.a)」さまは、ジャーマンシェパードドッグの「ダズ」くんとチェコスロバキアン・ウルフドッグの「ベネッタ」ちゃんの賑やかな暮らしを紹介しています。

この日、飼い主さんはダズくんに外したてのピアスの匂いを何気なく嗅がせてみたのだそう。外したてなので、1日の匂いがたっぷりついているはずなのですが……

しっかり時間をかけてクンクンと匂いを嗅いでいるダズくん。そして、ひと通り匂いを嗅ぎ終えると……

徐々に鼻がピクピクと小刻みに変形し始め、最後には頭をブルブルっと振り、まるで「クチャい。これ、臭いですよ、飼い主さん」と言いたげな視線を送ってきたというダズくん。

「もう一度…やっぱなし！」

しかし、「臭い」と顔を横に振っていたにも関わらず、なぜか再び顔を近づけてピアスの匂いを嗅ぎ始めたダズくん。もしかして、クセになっちゃった？

その後、少しだけ匂いを嗅いだダズくんは、やっぱり「フシュッ」と鼻息を鳴らして「やっぱり臭いわ」と顔を背けてしまったのだとか！

愉快なリアクションがSNSで話題に

その後、飼い主さんがピアスを近づけると、イヤイヤながらに匂いを嗅いでくれたというダズくん（笑）臭いけど、飼い主さんの残り香はクセになる香りなのかもしれませんね！

ダズくんのまさかのリアクションは、TikTokに投稿されると記事執筆時点で11万回以上再生され、「鼻モジモジしてんの可愛すぎる」「クセになる香り…なのか？」「オモロかわい～w」といった声が寄せられました！

ダズくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

