Widescreen Baroqueが、ライブイベント『TWILIGHT SHOW』を3月8日に代官山UNITにて開催する。

本イベントにはWidescreen Baroqueのほか、真部脩一（Ba）、TAKU INOUE（Gt）、西浦謙助（Dr）によるiron、齋藤里菜（Vo）と真部の盟友である西浦による集団行動が出演。出演する3組の出演者すべてに真部脩一が参加する。

ironは、真部の過去作品を音声合成ソフトウェアにて表現する形で再構築。集団行動は今回が同バンドにとっておよそ6年ぶりのライブとなる。Widescreen Baroqueは、8月の『Widescreen Baroque pre.「WIDE SHOW」vol.0』以来となるバンドセットでのパフォーマンスを披露する。

なお発表にあわせて、新アーティスト写真も公開。Hinanoの生身と造形の境界に立つかのような佇まいを切り取ったものとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）