道内各地のグルメが集結！「北海道味覚めぐり」長蛇の列 豪華食材なのにお得な弁当も 札幌
道内各地の美味しいグルメが大集合しました。
札幌のデパートで始まった「北海道味覚めぐり」。
２０２６年は豪華食材が１０００円以下で食べられるお得な弁当も登場しています。
（北本アナウンサー）「お肉が柔らかいけれど脂っこくない。お弁当のサイズ感わかりますか。こんなおいしいものがここにはたくさんあるんです」
札幌市内のデパートで１月７日から始まったのが、人気の催事「北海道味覚めぐり」。
道東・中札内の鶏肉を使った半身揚げや、カレーパングランプリで最高金賞を獲得したことがあるチーズカレーパンも登場。
（北本アナウンサー）「こちらはある店の行列です」
オープン直後でこの大行列！その先には！
（北本アナウンサー）「見えてきました。クランベリーのスイートポテト。７０人近くの長蛇の列！」
こちらはエスコンフィールドにも出店しているハンバーガー店「エッセンサッポロ」です。
道産小麦を使用した自家製のバンズに、道産牛を使用した肉厚パティ、さらには道産の牛肩ロース肉のステーキを乗せて、そこにソースと十勝チェダーチーズをのせるとー
北海道尽くしスペシャルバーガーの完成です！
（北本アナウンサー）「いただきます。思った以上にチーズソースが入っています。肉汁がすごい。贅沢なハンバーガーです」
そして、今回の催事では「９９９円」と書かれた文字がいたるところにありました。
対象の７店舗では、毎日３０個限定で、豪華食材を使った弁当が９９９円で販売されています。
あわびとほたてのミニステーキ弁当や、たっぷりのカニが盛られたお弁当。
道産赤身ステーキとハンバーグがどーんと乗ったお肉屋さんの特製弁当も。
どれも開店してすぐに売り切れるほどの人気商品でした。
道内各地のグルメを楽しめる「北海道味覚めぐり」は、１月１３日まで開催しています。