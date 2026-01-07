道内各地の美味しいグルメが大集合しました。



札幌のデパートで始まった「北海道味覚めぐり」。



２０２６年は豪華食材が１０００円以下で食べられるお得な弁当も登場しています。



（北本アナウンサー）「お肉が柔らかいけれど脂っこくない。お弁当のサイズ感わかりますか。こんなおいしいものがここにはたくさんあるんです」



札幌市内のデパートで１月７日から始まったのが、人気の催事「北海道味覚めぐり」。





３５回目を迎える２０２６年は道内２８市町村から５０店が集結しました。道東・中札内の鶏肉を使った半身揚げや、カレーパングランプリで最高金賞を獲得したことがあるチーズカレーパンも登場。（北本アナウンサー）「こちらはある店の行列です」オープン直後でこの大行列！その先には！（北本アナウンサー）「見えてきました。クランベリーのスイートポテト。７０人近くの長蛇の列！」

こちらはエスコンフィールドにも出店しているハンバーガー店「エッセンサッポロ」です。



道産小麦を使用した自家製のバンズに、道産牛を使用した肉厚パティ、さらには道産の牛肩ロース肉のステーキを乗せて、そこにソースと十勝チェダーチーズをのせるとー



北海道尽くしスペシャルバーガーの完成です！



（北本アナウンサー）「いただきます。思った以上にチーズソースが入っています。肉汁がすごい。贅沢なハンバーガーです」



そして、今回の催事では「９９９円」と書かれた文字がいたるところにありました。



対象の７店舗では、毎日３０個限定で、豪華食材を使った弁当が９９９円で販売されています。



あわびとほたてのミニステーキ弁当や、たっぷりのカニが盛られたお弁当。



道産赤身ステーキとハンバーグがどーんと乗ったお肉屋さんの特製弁当も。



どれも開店してすぐに売り切れるほどの人気商品でした。



道内各地のグルメを楽しめる「北海道味覚めぐり」は、１月１３日まで開催しています。