ÆÃ½¸¤Ï¡¢3²ó¥·¥ê¡¼¥º¤Çº£Ç¯¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Û¡¼¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½é²ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¡¢³Ñ³¦Æþ¤ê¤ò½Õ¤Ë¹µ¤¨¤¿Âç³ØÀ¸¤ÎÂç¿¹¹¯¹°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÂô»ÔËöÄ®¤ÎÁêËÐ¾ì¤Ç·Î¸Å¤ËÎå¤à¤Î¤Ï¶âÂô³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯Âç¿¹¹¯¹°Áª¼ê¡£
¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å120¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Î¾ÏÓ¤Î¶¯¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿Â¿ºÌ¤Êµ»¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤ÎÁêËÐÉô¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹â¹»¤Îº¢¤«¤é¤¦¤Á¤Î´ÇÈÄÁª¼ê¤Ç¡£¹ë²÷¤ÊÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ë°ìÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡ÖÃ¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Æ¡£¥Á¡¼¥à¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¡×
Âç¿¹Áª¼ê¤¬ÁêËÐ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î¤³¤í¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÁêËÐÂç²ñ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£·ê¿åÄ®¤Î¼Â²È¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤òÊª¸ì¤ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ê¿åÄ®¤ÎÁêËÐ¶µ¼¼¤Î´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾åÌî¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤¬µÞ¤ËË¬¤Í¤Æ¤¤Æ¹¯¹°·¯¤Ë¤¼¤ÒÁêËÐ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¡ÖÍè¤ì¤ë»þ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤éµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤È¤æ¤ë¤¤´¶¤¸¤ÇÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¡ÊÁêËÐ¶µ¼¼¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤¿¤é°ì²ó¤âµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡×
Ãæ³Ø¹»¤Ç¤ÏÌîµåÉô¤ËÆþ¤ê¡¢°ìÅÙ¡¢ÁêËÐ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿Âç¿¹Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»¤Ç¤ÏºÆ¤ÓÁêËÐ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢ÁêËÐ¤Î¶¯¹ë¹»¡¦¶âÂô³Ø±¡Âç³ØÉíÂ°¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤¹¡£
·ê¿åÄ®¤òÎ¥¤ì¡¢ÎÀÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÁêËÐ¤È¸þ¤¹ç¤¦Âç¿¹Áª¼ê¡£
Êì¤Î¤æ¤¤ß¤µ¤ó¤ÏÂç¿¹Áª¼ê¤¬¤½¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹Æü¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÝ¤¤ÀèÇÚ¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢ÅÄ¼Ë¤È°ã¤Ã¤Æ²¿É´¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤«¤éÍ§¤À¤Á¤â¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¡×
²ÈÂ²¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿Âç¿¹Áª¼ê¡£3Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¹â¹»ÁêËÐ¶âÂôÂç²ñ¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤È¤â¤ËÁ´¹ñ2°Ì¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤ª¤È¤È¤·º´²ì¸©¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âè78²ó¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ç¤ÏÀ®Ç¯¤ÎÉô¤Ë½Ð¾ì¤·¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¡£
½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¸«¤¨¤¿ÁêËÐÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯5·î¡£Á´¹ñÂç³ØÁªÈ´ÁêËÐ±§º´Âç²ñ¤Î4²óÀï¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Çº¸¸ª¤òÃ¦±±¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤º¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë´ü´Ö¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂç¿¹Áª¼ê¤ò»Ù¤¨¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂô»ÔÌîÅÄ¤Ë¤¢¤ë¤ß¤Î¤ëÀÜ¹ü±¡¤Î±¡Ä¹¾¾ÃæÌ¤µ¤ó¡£2024Ç¯½©¤ËÂç¿¹Áª¼ê¤¬¤ß¤Î¤ëÀÜ¹ü±¡¤òË¬¤ì¤Æ¤«¤éÌó1Ç¯¡¢Âç¿¹Áª¼ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤Áê¼ê¡¦¤Ç¤«¤¤Áê¼ê¡¦Âç¤¤ÊÁê¼ê¤È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡ÊÂÎ¤Î¡ËÄ¥¤êÊý¤È¤«¡¢ÄË¤ß¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤ËÃ»»þ´Ö¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡×
¾¾Ãæ¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤ê»²²Ã¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿³ØÀ¸¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¡¦Á´ÆüËÜÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¤Î¶¯Å¨¤òÍÞ¤¨¡¢¤ß¤´¤È½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤ÏÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î½à·è¾¡¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î½à·è¾¡¤Ï¡¢Æ±¤¸·ê¿åÄ®½Ð¿È¤Ç¡¢Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÁêËÐÁª¼ê¸¢¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ë»°ÎØÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¿¹Áª¼ê¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ç¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦»ö¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢»°ÎØÁª¼ê¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤È¡×
Âç¿¹Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â¹»Æþ³Ø¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿Âçß··Ã²ðÁí´ÆÆÄ¤Ï¡£¡Ö½ÕÀè¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤À¤á¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬ËÜ¿Í¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î´èÄ¥¤ê¤Ç¡¢¥¤¥ó¥«¥ì¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸«»ö¤ÊÉü³è·à¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÃì¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×
Âç¿¹Áª¼ê¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¡¢Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢ÂçÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ìÈÖ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Âç¤ÎÎ¤¤È¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤Þ¤Ç¡£¤½¤·¤ÆÅÝ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×
Éã¤Î½Õ¹¯¤µ¤ó¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Þ¤ï¤ê¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¶âÂô³Ø±¡Âç³ØÂçß··Ã²ðÁí´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ëÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂç¿¹Áª¼ê¤Îº£Ç¯¤Î°ì»ú¤Ï¡Ö°ì¡×¡Ö¶âÂô³Ø±¡¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ7Ç¯´ÖÁêËÐ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÂçÁêËÐ¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ç¤Þ¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç°ì¤«¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×