インポッシブルえいじ『有吉の壁』で結婚報告 有吉弘行から愛あるツッコミ「サプライズのつもりなんですか？」
お笑いコンビ・インポッシブルのえいじ（41）が、7日放送の日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』2時間スペシャル（後7：00）に出演。「なりきりの壁を越えろ！おもしろ新春ディナーショー」内で結婚報告を行った。
【写真】インパクトありすぎ！インポッシブルえいじ『有吉の壁』で結婚報告
HANAになりきってパフォーマンスをしていたところで、エンディングでえいじがおもむろに書道のパフォーマンス。そこには「結婚」の文字が書かれており、えいじが「えいじ、結婚したよー！」と喜びの声を届けた。
祝福ムード一色かと思われたが、有吉弘行の評価は「×（バツ）」。有吉から「最後、急に冷めましたね（笑）。いわゆるサプライズなんですか？サプライズのつもりなんですか？」と愛あるツッコミを受けると、えいじは「『おめでとう！』ちょうだいよ！」と訴えながらも「愛のあるバツだった」と声を弾ませていた。
放送後、自身のXを更新したえいじは「結婚発表したら場がしらけたよ。みんなえいじ結婚したよ！祝ってくれよ！おめでとう欲しいだけなんだよ！」と写真を添えて訴えていた。
「なりきりの壁を越えろ！おもしろ新春ディナーショー」では、宴会場で壁芸人たちが豪華有名人になりきりネタを披露。ガクテンソク、蛙亭、さや香、ジャングルポケット、エルフ・はるは、あるテーマの“カリスマ”に扮してパラパラダンスを披露。有吉や芸人たちが「だれだれ！？」と興味津々に。どぶろっく、U字工事・益子、マヂカルラブリー・村上、ハナコ・岡部、菊田は、今年もスポーツ界の話題を席捲したドジャースのユニフォームを着て登場。ドジャースの選手たちになりきって大谷翔平へのある思いを歌い上げる。
えいじは1984年2月17日生まれ、福岡県出身。2005年4月に、ひるちゃんとインポッシブルを結成した。『R18グランプリ2017』優勝、AbemaTV『笑根グランプリ』優勝、有吉の壁「男版『THE W』」2020優勝、有吉の壁2024年の優勝などの経歴を誇る。
