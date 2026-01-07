タレントのスザンヌ（39）が7日、自身のインスタグラムを更新。長男が12歳の誕生日を迎えた感慨をつづった。

スザンヌは「息子、12歳になりました」と書き出すと「お誕生日会、来てくれたみんなのおかげで、しあわせニッコニコの笑顔が見られた日。それが何よりうれしかったなぁ」と、誕生日会の写真とともに喜びを報告。

続けて「12年間、毎日が愛しくて、可愛くて、たまらなくて、母として情けなくて泣いた日も、うまくいかなくて悔しかった日もたっくさんあるけどこんなにも愛を持って子育てできているのは間違いなく、今も今までもそばにいてくれたみんなのおかげです。ありがとう」と母として成長を見守ってきた日々を振り返り感慨にふけった。

そして「息子へ。お誕生日おめでとう。産まれてきてくれてありがとう出逢えてしあわせです。12歳もよろしくね。12歳って、子どもと大人のあいだを行ったり来たりしながら、急に背中が頼もしく見えたり、でもまだ甘えてきてくれたりする、そんな時期、なのかな？！今年は中学生にもなるし、最高に楽しい12歳になりますように」と息子への愛あるメッセージで締めくくった。

この投稿にフォロワーからも「おめでとうございます」「お母さん12歳おめでとう」「こんなにも愛されて育てばこの愛は伝導されるはず」「スザンヌさんの言葉とてもささります」など祝福の声が寄せられた。

スザンヌは2011年にソフトバンクの斉藤和巳（現4軍監督）と結婚し、男児を出産。15年に離婚し、17年からは地元熊本に移住。25年2月からは旅館を経営している。