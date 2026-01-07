実は「関西大学」出身と聞いて驚く有名人ランキング！ 2位「山里亮太」を4票差で抑えた1位は？
関西大学出身と聞くと、関西らしい親しみやすさを感じる人も。普段とは違う知的なバックボーンに、驚きを感じる声も多いようです。
All About ニュース編集部は12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「名門大学出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は関西大学出身と聞いて驚く有名人」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、南海キャンディーズの山里亮太さんです。浪人を経て関西大学に合格。在学中に吉本総合芸能学院に入学し、2003年に山崎静代さんと南海キャンディーズを結成しました。
お笑いタレントのほか、ナレーターやラジオパーソナリティなどマルチに活躍。2023年からは朝の情報バラエティー番組『DayDay.』（日本テレビ系）の司会を務め、軽快なトークや進行で番組を盛り上げています。
回答者からは「何を専攻したのか気になる」（30代女性／奈良県）、「偏差値が高いからいろいろなネタに喰いつける素養があるんだなと思いました」（40代女性／愛知県）、「東京の芸人というイメージがあったので関西にいたことに驚いた」（30代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、お笑い芸人のゆりやんレトリィバァさんです。大学在学中に「吉本興業NSC35期生」として入学。主席で卒業すると2017年に「THE W」、2021年には「R-1グランプリ」で優勝を飾るなど注目を集めました。
主演を務めたNetflixドラマ『極悪女王』（2024年）では「第8回アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード2025」の最優秀主演女優賞を受賞。2026年2月6日公開の映画『禍禍女』で、映画監督としてデビューを果たします。
回答コメントでは「大卒というイメージがない」（40代男性／東京都）、「恐縮ではございますが芸風から高学歴なイメージがわかず驚きました」（40代男性／埼玉県）、「芸風から知的な部分が見えないから」（20代男性／長野県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
