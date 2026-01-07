ナンバープレートで地元愛を感じる「大阪府の地名」ランキング！ 「大阪」を抑えた1位は？
都市の中でも、地名はその地域を象徴するアイデンティティの1つ。大阪府の地名には、にぎわいや親しみ、個性といった街の空気感が詰まっています。
All About ニュース編集部は11月25日、全国20〜70代の男女300人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ナンバープレートで地元愛を感じる大阪府の地名」ランキングを紹介します！
大阪ナンバーは豊中市や吹田市などが交付対象。ちなみに公式キャラクター「ミャクミャク」をあしらった大阪・関西万博特別ナンバープレートは、大阪に限らず全国どこからでも取得可能です。12月26日までの期間限定で交付されています。
回答者からは「大阪大好きなんだなと」（30代女性／茨城県）、「大阪の人は大阪愛が強いと思うので」（30代女性／神奈川県）、「府庁所在地だからです」（60代男性／岐阜県）といったコメントが寄せられています。
ナンバープレートの表記は漢字が原則ですが、なにわは「難波」や「浪速」、「浪花」のように複数表記があることから、ひらがなに設定されています。
回答コメントでは「ひらがなのところが他と違うから」（40代女性／静岡県）、「ナンバーを728ってしてる人をよく見る」（20代女性／神奈川県）、「情に厚い大阪を愛する誇り＝なにわというイメージがあります」（40代女性／京都府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
