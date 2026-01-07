サッカー・アルビレックス新潟が今シーズンの必勝祈願を行いました。また、6日はサポーターによる激励会も開かれ、選手・監督が意気込みを語りました。



古町神明宮で行われたアルビレックス新潟の必勝祈願。船越優蔵新監督や新加入の加藤徹也選手、佐藤海宏選手などが今シーズンの飛躍を願いました。



〈新加入 加藤徹也選手〉

「たくさんの勝利を皆さんにお届けできるようにっていうところをお願いしました」





一方、6日はサポーターによる激励会が開かれ、新加入選手7人を含む選手30人と監督、チームスタッフが登壇。トークショーでは選手たちがピッチ外ならではの表情を見せました。〈アルビレックス新潟 藤原奏哉選手〉「選手も代わったし監督・コーチもほぼ全員代わったので全く別のチームだと思っていただけたらいいなと思います」〈新加入 松岡敏也選手〉「18歳なんですけど、しっかりアピールして試合にからめたらいいなと思っています」〈アルビレックス新潟 舞行龍ジェームズ選手〉「最年長でも何も気にしていないんでバンバン若い人と戦っていきたいし、からんでいきたいと思っています」集まった1300人のサポーターは期待を込めて惜しみない声援を送っていました。秋春制に移行する今シーズン、まずは2月に開幕する明治安田J2・J3百年構想リーグを戦うことになります。〈アルビレックス新潟 船越優蔵監督〉「優勝、これももちろん目指しています。短期間で試合が行われるまたアウェーが続くっていうところも含めてタフな戦いになると思いますので、選手たちにもタフさを求めていきたいですし、その中でたくましさをもって試合を進めていきたい」チームは1月9日から宮崎県でキャンプを行い、2月8日の百年構想リーグの開幕戦に備えます。