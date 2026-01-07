【管理栄養士が回答】「朝はパン派」の人も多いと思いますが、パンは種類によっては太りやすい食べ物の1つです。ダイエット中に避けるべきパンとその理由を回答します。（※画像：amanaimages）

Q. ダイエット中です。食べてはいけないパンはありますか？

Q. 「パンが大好きで毎朝食べています。最近ダイエットをしているのですが、朝のパン食もやめたほうがいいでしょうか？ 太りやすいパンや、太りにくいパンの選び方があれば教えてください」

A. 菓子パンや総菜パンは脂質・糖質が多いので、ダイエット中は避けましょう

パンが好きという方は多いですが、ダイエット中は選び方に注意が必要です。ごはんに比べてカロリーが低いパンもありますが、脂質や塩分が多く含まれる傾向があります。

特に注意したいのは、メロンパンやクリームパンなどの「菓子パン」と、カレーパンやウインナーロールなどの「総菜パン」です。これらは特に糖質と脂質が多く、太りやすいパンです。また、当然のことですが、パンにバターやジャム、ピーナッツクリームなどを塗ると、さらに脂質と糖質の摂取量が増えてしまいます。なるべくシンプルなパンを選び、スプレッドの使用は控えめにしましょう。

ダイエット中も比較的安心して食べられる太りにくいパンは、「全粒粉パン」や「ライ麦パン」などの、食物繊維を多く含むパンです。血糖値の上昇がゆるやかで、腹持ちもよいため、ダイエット中でも安心して取り入れられます。

パンを食べるときは、脂質の少ないシンプルなものを選び、野菜やタンパク質と一緒にバランスよく組み合わせることが大切です。

▼岡田 明子プロフィール
管理栄養士。特別養護老人ホームや病院での栄養指導・給食管理に携わったのち、2014年に一般社団法人NS Laboを設立。個々の生活習慣に合わせた的確な指導に定評があり、食事サポート実績は延べ1万人に及ぶ。『朝だから効く！ダイエットジュース』（池田書店）など著書多数。
(文:岡田 明子（管理栄養士）)