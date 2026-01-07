今回のテーマは日常生活でよく耳にする「4つの言葉」。意外と盲点なあの2文字を見つけ出せるでしょうか？ 1分以内の正解を目指して、頭を柔らかくして考えてみてください！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は日常生活に欠かせない物事も含まれていますよ。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□みん
こう□□
□□どう
□□そ

答えを見る






正解：すい

正解は「すい」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「すい」を入れると、次のようになります。

すいみん（睡眠）
こうすい（香水・降水）
すいどう（水道）
すいそ（水素）

いかがでしたか？「睡眠」や「水道」といった生活に欠かせないワードから、「水素」という科学的なワードまで、幅広いジャンルの言葉が完成しました。「すいみん」でピンときた人も多かったかもしれません。一方で「こうすい」は「香水」や「降水」など、漢字によって意味が変わるのが日本語の面白いところですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)