今回は日常生活に欠かせない物事も含まれていますよ。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□みん
こう□□
□□どう
□□そ
正解：すい正解は「すい」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すい」を入れると、次のようになります。
すいみん（睡眠）
こうすい（香水・降水）
すいどう（水道）
すいそ（水素）
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)