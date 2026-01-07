“最後”を飾る貴重な「ファイナルエディション」登場！

メルセデス・ベンツ日本は2025年12月18日、「CLA」の高性能モデル「メルセデスAMG CLA 45 S 4MATIC+」の集大成となる特別仕様車「Final Edition（ファイナルエディション）」を発売しました。

メルセデスAMG CLA 45 S 4MATIC+は、流麗なルーフラインを持つ4ドアクーペ「CLA」をベースに、メルセデスAMGが徹底的なチューニングを施したハイパフォーマンスモデルです。

【画像】超カッコいい！ これが全長4.6mの新「“4WD”スポーツカー」です！（52枚）

ボディサイズは全長4695mm×全幅1855mm×全高1415mm。日本の道路事情でも扱いやすいサイズ感を保ちながら、ワイドフェンダーや低く構えたスタンスによって、筋肉質でスポーティなプロポーションを実現しています。

パワーユニットには、量産4気筒エンジンとしては世界最高峰ともいわれる2リッター直列4気筒ターボ「M139型」を搭載。最高出力421馬力、最大トルク500Nmという圧倒的なスペックを誇ります。

トランスミッションは8速DCTを組み合わせ、駆動方式には電子制御によって前後の駆動力配分を最適化する4WDシステム「4MATIC＋」を採用。強大なパワーを路面に確実に伝え、安定した高次元の走行性能を実現しています。

今回登場したファイナルエディションは、その名の通り現行型CLA 45 Sの最終モデルとして位置づけられる特別仕様車です。クーペに加え、シューティングブレークでは最初で最後の限定モデルとなる点も大きな特徴です。

エクステリアはブラックを基調にイエローのアクセントを配した専用デザインを採用。ボディにはAMGロゴ入りの専用デカールが施され、足元にはマットブラック仕上げの19インチAMGアルミホイールを装着しています。

さらに、固定式リアウイング（クーペのみ）などを含む「AMGエアロダイナミクスパッケージ」を標準装備し、見た目の迫力だけでなく高速域での安定性も高められています。

インテリアには、イエローアクセントを配したAMGパフォーマンスシートや、12時位置にイエローマーキングを施したステアリングホイールを採用。随所に専用意匠が与えられ、特別仕様車らしい雰囲気を演出しています。

価格（消費税込）はクーペが1177万円、シューティングブレークが1174万円。販売台数はクーペ100台、シューティングブレーク30台の計130台限定で、そのうち一部はオンラインショールーム限定販売となります。

※ ※ ※

SNSでは、このCLA 45 Sファイナルエディションに対して好意的な声が多く見られます。

まず目立つのは「カッコいい」「デザインがいい」といったエクステリアへの評価で、ブラック×イエローの専用カラーリングやAMGらしい迫力あるスタイルが注目されています。

また、「スゴい速そう」といったコメントも見られ、2リッターで421馬力という驚異的なスペックに関心が集まっている様子です。

総じて、CLA 45 Sファイナルエディションは“最後のAMG 2リッター最強モデル”として、デザインと性能の両面で高い注目を集めている一台といえそうです。