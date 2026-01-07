“大江戸温泉物語Premium”が岐阜と三重に誕生！ 展望風呂やプレミアムラウンジを新設
岐阜・恵那市にある大江戸温泉物語 恵那峡と三重・志摩市にある大江戸温泉物語 志摩彩朝楽は、2025年12月26日（金）から、大江戸温泉物語Premiumシリーズとして、同時にリニューアルオープンした。
【写真】贅沢な空間〜！ 露天風呂など施設の詳細
■充実したコンテンツを用意
今回リニューアルオープンした“大江戸温泉物語Premium 恵那峡”と“大江戸温泉物語Premium 志摩彩朝楽”は、Premiumシリーズの特徴であるプレミアムラウンジやバイキングなどが楽しめる宿泊施設。
大江戸温泉物語Premium 恵那峡は、4階フロアに展望風呂を新設。既存のB1フロアの2ヵ所にあった大浴場と露天風呂を1つに統合し、広々とした大浴場と露天風呂が満喫できる。
また、レストランの全面改装や、プレミアムラウンジとキッズコーナーが新設されたほか、客室はゆったりくつろげる和ベッドの部屋を増室、露天風呂付き客室も設置された。
一方、大江戸温泉物語Premium 志摩彩朝楽は、本館3階フロアに英虞湾の景色を望む露天風呂を新設。既存の大浴場と露天風呂に水風呂が新たに用意され、館内湯めぐりも楽しめる。
さらに、プレミアムラウンジ＆湯上りラウンジやキッズコーナーが新設され、多彩な客室には露天風呂付き客室をはじめ、キッズスペース付き客室やグランピングエリアルームなどがそろう。
