東武百貨店 池袋本店で「冬の大北海道展」開催！ “十勝和牛の食べくらべ弁当”や濃厚スイーツなど展開
東京・池袋にある東武百貨店 池袋本店は、1月8日（木）〜1月26日（月）の期間、北海道グルメがそろう「ぐるめぐり 冬の大北海道展」を開催する。
【写真】食べ応え抜群な“かに弁当”も！ 旬素材を使用した北海道グルメのラインナップ
■この時期ならではのグルメを販売
今回、1月8日（木）からの1週目と1月17日（土）からの2週目で一部店舗の入れ替えを行い実施されるのは、この時期ならではの冬の北海道グルメ計約90店舗が集結する企画。
注目は、旬素材を使用したバイヤー厳選北海道グルメ。希少部位ヒレとサーロインを食べくらべできる「第41回十勝和牛枝肉共励会 最優秀賞受賞牛王様ステーキ弁当」や、旨味と甘みが濃厚な根室産たらばがにの脚肉をあふれんばかりに盛り付けた「根室産たらばがに棒肉づくし弁当」などがそろう。
また、ふらの牛乳とふらの小麦を使用した「furano bijou（フラノビジュー）」のシフォンサンドや、七飯町で収穫されたフレッシュなりんごを乗せた「Jimo豆腐Soia」のアップルパイ、「とみたメロンハウス」の贅沢パフェなど、魅力的なスイーツが勢ぞろい。
さらに、東武限定ラーメンとして「中華ソバ風来堂」、「北海道ラーメン 麺匠 双葉」、「函館麺厨房あじさい」が期間中入れ替わりで出店するほか、お惣菜やパンなどもバラエティ豊かに展開され、充実の内容となっている。
【写真】食べ応え抜群な“かに弁当”も！ 旬素材を使用した北海道グルメのラインナップ
■この時期ならではのグルメを販売
今回、1月8日（木）からの1週目と1月17日（土）からの2週目で一部店舗の入れ替えを行い実施されるのは、この時期ならではの冬の北海道グルメ計約90店舗が集結する企画。
注目は、旬素材を使用したバイヤー厳選北海道グルメ。希少部位ヒレとサーロインを食べくらべできる「第41回十勝和牛枝肉共励会 最優秀賞受賞牛王様ステーキ弁当」や、旨味と甘みが濃厚な根室産たらばがにの脚肉をあふれんばかりに盛り付けた「根室産たらばがに棒肉づくし弁当」などがそろう。
さらに、東武限定ラーメンとして「中華ソバ風来堂」、「北海道ラーメン 麺匠 双葉」、「函館麺厨房あじさい」が期間中入れ替わりで出店するほか、お惣菜やパンなどもバラエティ豊かに展開され、充実の内容となっている。