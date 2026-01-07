湘南がJ２・J３百年構想リーグの新ユニを発表した。写真：福冨倖希

　湘南ベルマーレは１月７日、J２・J３百年構想リーグで着用するユニホームデザインを発表した。

　コンセプトは「KNOT」で、湘南は公式サイトで次のように説明している。

「ノット
　直訳：結び目　意訳：つながり､関係性､絆

　私たちが結んできたもの――
　それは、クラブとサポーター､地域､スポンサー､選手､サプライヤーとの「絆」です。その目に見えないつながりを、今回はひとつの“結び目”＝『KNOT』として表現します。

　『KNOT』は湘南のスタイルと結びつき、常に生まれかわり､新しくチャレンジしていく姿勢をユニホームに込めて。PENALTYがお届けするラストシーズンにふさわしい、つながりの記憶をデザインに込めることを目指しました」
 
　このデザインが公開されると、X上では、「今までありがとうPENALTY」「他と被らないセンスの良いデザイン」「２ndがめちゃくちゃかっこいいね！」「きみどり色が鮮やかでお気に入りユニになりそうです」「爽やかデザイン好きだ」「とても刺さる」「シンプルだけどやっぱかっこいいっす」などの声があがった。

　長年ユニホームサプライヤーを務めたPENALTYでは最後となるユニホームは、好評を得ているようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】コンセプトは「KNOT」。湘南がPENALTYとの最後の新ユニを発表！

 