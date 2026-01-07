韓国発の人気キャラ「チェゴシム」×スシロー初コラボ決定 特別描き下ろしビジュアル、限定アイテム公開【詳細一覧】
回転すし「スシロー」と韓国発の人気キャラクター「チェゴシム」の初コラボが決定し、7日に詳細やビジュアルなどが公開された。コラボは、1月14日〜2月1日に、全国のスシローで実施される。
【画像一覧】特別描きおろしのお守りステッカー（全8種）など… チェゴシム×スシローのコラボアイテム
「チェゴシム」は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏により生み出されたキャラクター。ゆるくてかわいらしいタッチの作品に登場するのは、色も形もバラバラな“ゴシムちゃん”たち。すべての人々の幸せを願う気持ちをたくさん込めて、明るくポジティブなメッセージを発信している。日本では、CHOCOLATE Inc.が展開する。
今回のコラボでは「チェゴシム」ファンから愛されるアイテムをラインアップ。なかでもファン必見の「お守り」をデザインしたステッカーは、本コラボのために特別描き下ろしで用意された。
「チェゴシム」ならではのポジティブな言葉が書かれているコラボ限定ピック（全9種）付きのすしは、メニューは3種類。「韓国チュモッパ風包み」は、ごま油香るしゃりにほんのりピリ辛のユッケ風サーモン、キムチのトッピングと海苔の組み合わせを楽しめる。「サーモンアボカド」や「生ハムバジルモッツァレラ」も登場する。
コラボ限定お守りステッカー（全8種）付きの「苺ヨーグルト風パフェ」は、国産苺を使ったヨーグルト風味のマーブルシャーベットに寒天風ゼリーやストロベリーソース、ホイップなどを合わせた一品。「チェゴシム」をイメージしたピンクとホワイトのカラーで、甘酸っぱい風味を楽しめる。このほか、コラボ限定マスコット（全4種）やクリアポーチ（全4種）が付いたソフトドリンクもそろう。
■コラボ限定ピック付き 対象商品
「チェゴシムコラボ限定ピック付き 韓国チュモッパ風包み」
価格：税込250円〜
販売期間：2026年1月14日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数21.6万枚分が完売次第終了
※たくあんを使用
※店舗によって価格が異なる
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認できる
「チェゴシムコラボ限定ピック付き サーモンアボカド」
価格：税込250円〜
販売期間：2026年1月14日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数17.1万枚分が完売次第終了
※店舗によって価格が異なる
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認できる
「チェゴシムコラボ限定ピック付き 生ハムバジルモッツァレラ」
価格：税込250円〜
販売期間：2026年1月14日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数11.7万枚分が完売次第終了
※店舗によって価格が異なる
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認できる
■コラボ限定お守りステッカー付き 対象商品
「チェゴシムコラボ限定お守りステッカー付き 苺ヨーグルト風パフェ」
価格：税込400円〜
販売期間：2026年1月14日（水）〜コラボ限定お守りステッカーの手配総数25.2万枚分が完売次第終了
※店舗によって価格が異なる
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認できる
■コラボ限定グッズ付き 対象商品
チェゴシム限定グッズ付きソフトドリンクは、第一弾として1月14日（水）からマスコット付き、第二弾として1月21日（水）からクリアポーチ付きが登場。
「チェゴシム限定マスコット付き ソフトドリンク」
価格：税込1240円〜
販売期間：2026年1月14日（水）〜コラボ限定マスコットの手配総数8.6万個分が完売次第終了
※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、お一人さま複数個のご注文はお控えください。
※店舗によって価格が異なる
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認できる
※手配数量はコラボ対象の全ソフトドリンクに付くグッズの総数
「チェゴシム限定クリアポーチ付き ソフトドリンク」
価格：税込1240円〜
販売期間：2026年1月21日（水）〜コラボ限定クリアポーチの手配総数3.4万個分が完売次第終了
※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、お一人さま複数個のご注文はお控えください。
※店舗によって価格が異なる
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認できる
※手配数量はコラボ対象の全ソフトドリンクに付くグッズの総数
■SNSキャンペーン
本キャンペーン開催中にスシロー公式Xをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿をいいね＆リポストすると抽選で10人に、コラボ限定ブランケットと「スシローで使用できるお食事券10,000円分」が当たるキャンペーンを実施。初回は2026年1月14日（水）AM8時以降に投稿予定。
キャンペーン期間：2026年1月14日（水）〜2月1日（日）
