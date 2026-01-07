巨大パンダ像や氷の城も…“氷の都”中国・ハルビンで過去最大規模の「国際氷雪祭り」夜にはライトアップされ幻想的な風景に

白銀世界に現れたのは、雪でかたどられた巨大なパンダのマスコットに、氷でできた長い滑り台。

“氷の都”として知られる中国の観光名所ハルビンで、過去最大規模の「国際氷雪祭り」が始まりました。

観光客：

ここを訪れたのは初めてです。ワクワクしています。氷の彫刻は本当に壮大です。

息をのむ光景を前に写真撮影するなど、多くの観光客でにぎわいます。

2026年のテーマは「おとぎ話の世界」。

会場には、氷で作られたお城や、高さ120メートルもの観覧車など、壮大なスケールのメルヘンな作品が数多く展示されています。

驚くのは、そのスケール。

会場の大きさは東京ディズニーランド2つ分がすっぽり収まる120万平方メートル。

2025年より20万平方メートル拡張し、過去最大の規模です。

そして、夜になると景色は一変。

彫刻がライトアップされ、幻想的な風景に様変わり。

イルミネーションに彩られた氷の彫刻の下ではショーが行われていました。

観光客：

氷の巨大な滑り台をすべりショーも見ました。お祭りに参加できて、とても幸せです。

一方で、氷点下20度に達する会場では、「凍えるほど寒い」「すごく寒いの、寒すぎる！」と話す人も。

2025年は356万人が訪れた“世界三大雪まつり”の1つ「国際氷雪祭り」。

2月下旬ごろまで開催される予定です。