Minisforum、Ryzen AI 9 HX470搭載ミニPC「X1 Pro-470」への早期アクセス開始 - 7,5000円分のクーポン配布
Minisforumは1月7日、ミニPCの新製品としてAMD Ryzen AI 9 HX470を搭載するハイエンドモデル「X1 Pro-470」への早期アクセスを開始した。登録しておくことで発売日に7,500円引きクーポンを適用して購入できる。
プロセッサに「AMD Ryzen AI 9 HX470」を採用したミニPC製品。86TOPSものローカルAI性能を実現したことで大規模推論モデルの高速なローカル動作にも対応。CPUは12コア24スレッドの大規模な構成で、デュアルSO-DIMMスロットによるDDR5メモリは最大128GBまで搭載可能。Wi-Fi 7をサポートし、本体上部に指紋認証センサーを備えてWindows Helloでのサインインも行える。
