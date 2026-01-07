２４年１１月末をもって２３年所属していた吉本興業とのマネジメント契約を円満に終了し、フリーになったお笑いタレントのエハラマサヒロが７日、自身のインスタグラムを更新。議論を呼んでいる家族ショットをアップした。

いきなり「エハラが只今Ｘでちょっと炎上しております。理由はＡＩ使って服装を着物にしてもらったから」と始めたエハラは、“炎上中”というＡＩを利用した着物姿の家族ショットをアップ。

加工前のＴシャツ姿の家族写真も添えると、「そんなことにＡＩ使うのはどうなんだ！ちゃんと写真館で撮ってやれ！とキレる方々もいらっしゃいますがみんながみんなそんな事が出来るような裕福な日本ではなくてＡＩに素敵な写真を作ってもらえるならば選択肢として僕はいいんじゃないかなと思う派でございます。でもＡＩに色んな仕事が奪われるってのはホンマにその通りやなと思っております…凄い時代になったな…」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「そんなことでですか！？」「えー！この写真ＡＩだったんですか！全然わからなかった」「えー。素敵 みんな可愛いわ」「今の時代すごいですね！」「可愛すぎるんだが、、、」などの声が寄せられている。