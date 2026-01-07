豪ドル/ドル０．６７台前半、前日ＮＹ終値付近に落ち着く＝ロンドン為替



ロンドン午前、豪ドルドルは0.67台前半で推移している。東京朝方の豪ＣＰＩが３．４％と鈍化したことを受けて一瞬売りが入り、安値0.6717レベルを付けた。しかし、その後は買い戻しが強まって東京午後には0.6767付近まで高値を伸ばした。ロンドン時間にかけては買い一巡となった。原油や金相場の反落を受けて0.6735付近まで押し戻されている。テクニカル的には買われ過ぎ感が出ており、調整含みの動きとなっている。足元でも0.6735付近での揉み合いと前日ＮＹ終値水準に落ち着きどころを見出している。米ＡＤＰ雇用統計など一連の米指標待ちとなっている。



AUD/USD 0.6738 AUD/JPY 105.49 AUD/CAD 0.9302

